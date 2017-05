Una veintena de okupas intentan entrar al Luis Vives y agreden a tres vigilantes

Una veintena de okupas intentaron entrar ayer por la tarde en el colegio mayor Luis Vives, donde varios de ellos ocuparon el edificio el pasado lunes. El asalto frustrado al inmueble se saldó con dos de los tres vigilantes presentes en el momento heridos por puñetazos, patadas y arañazos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico con heridas en el rostro.

Durante el enfrentamiento, tres o cuatro de los okupas que se encontraban dentro del edificio consiguieron salir, y quienes intentaban entrar lanzaron bolsas con comida al interior del inmueble. Los vigilantes de seguridad repelieron la agresión con sus defensas pero no pudieron atraparlos debido a su inferioridad numérica.

Al cierre de esta edición, los okupas continuaban dentro del histórico colegio mayor Luis Vives.

La Policía Nacional aumentó la vigilancia por la noche, conformada por cuatro vigilantes durante el día, para evitar nuevos incidentes. El grupo de jóvenes, la mayoría de ellos universitarios, intentó acceder al inmueble a media tarde. La seguridad privada contratada por la Universitat de València, a quien pertenece el edificio, les impidió el acceso tras un intenso forcejeo. El enfrentamiento con los vigilantes se produjo cuando los jóvenes pretendían facilitar comida y bebida a los atrincherados en el interior del edificio. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con urgencia al lugar.

Ya el pasado lunes por la noche, los okupas preguntaron qué les pasaría si salían y los vigilantes de seguridad les informaron de que serían retenidos hasta que llegara la policía. Ayer por la mañana, el refuerzo de vigilancia privada en el exterior del Luis Vives impidió que otros jóvenes se unieran a la ocupación ilegal. Su intención era entrar en el edificio abandonado pero cuatro vigilantes se colocaron en puntos estratégicos para que nadie pudiera acceder al inmueble del estilo racionalista. También centraron su atención en la veintena de okupas que había dentro. Su cometido era dejarlos salir pero identificarlos o retenerlos hasta que llegara la policía en el caso de que se negaran a mostrar el DNI o no lo llevaran.

Según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía, la denuncia que la Universitat de València presentó el lunes en una comisaría fue remitida al juzgado de guardia.

Mientras la maquinaria judicial se ponía en marcha, el grupo de okupas autodenominado La Ingobernable continuaba su actividad propagandística en la calle y las redes sociales. Desde una de las terrazas del Colegio Mayor Luis Vives lanzaron folletos con mensajes anarquistas y en «contra de todo tipo de estructuras basadas en la dominación y la discriminación, como las que imperan en la sociedad en la que vivimos».

«Y es que lo que ha ocurrido era de esperar, es un pecado tenerlo cinco años vacío». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Fundación Goerlich, Andrés Goerlich, descendiente directo del arquitecto que proyectó el colegio. La entidad afea a la Universitat de València, propietaria del inmueble declarado Bien de Relevancia Local, el abandono al que tiene sometido el edificio: «La UV tiene que tomar cartas en el asunto».

Era el enfado de alguien que visitó el edificio hace apenas tres años, dos más tarde del cierre del mismo en 2012, cuando según él la Universitat de Valencia esgrimió razones de conservación del inmueble para cerrarlo. Hasta ese momento funcionaba como residencia de estudiantes. «Es una joya del racionalismo valenciano y fue colegio mayor durante más de cincuenta años. Las instalaciones podrían no estar del todo actualizadas, pero sus residentes estaban la mar de a gusto», explicó ayer Goerlich, que recordó que en 2012 se presentó un proyecto de rehabilitación del edificio que no se llevó a cabo y que no cuenta con partida presupuestaria en 2017.

La Asociación Cultural Constantí Llombart hizo público ayer un comunicado en el que lamentaba que «ha ocurrido lo inevitable cuando se abandona dejando a su suerte un edificio que no se tenía ni se debía haber cerrado». «Ya advertimos que se corría el mismo riesgo de okupación», indicaba la asociación, que exigió «la reapertura» del edificio.