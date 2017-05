Los atascos crecen también en las grandes vías tras el anillo ciclista de Valencia

Las grandes vías de Valencia experimentaron el pasado marzo un aumento de la intensidad de tráfico en todos los puntos de medición contabilizados por el Ayuntamiento. La influencia del anillo ciclista parece clara en el sentido del desvío de la circulación hacia el Ensanche, hartos los conductores de los frecuentes atascos en las calles Colón y Xàtiva, además del lógico incremento por la mayor actividad económica y la falta de una alternativa clara de transporte público.

El Consistorio publica todos los meses el mapa de la ciudad de las intensidades de tráfico, tanto vehículos motorizados como bicicletas. Marzo fue el mes en que se inauguró el anillo ciclista y hay un interés lógico en comprobar si el carril bici de 4,7 kilómetros ha sido efectivo para restar circulación privada.

Ha sucedido lo contrario, a tenor de las cifras difundidas por el Consistorio, dado que en el anillo ciclista se reduce la intensidad de tráfico en la mitad de los tramos que se miden. Mientras que hay un descenso de hasta 3.158 coches diarios en algunas zonas donde se observa la clara derivación hacia Marqués del Turia, que llega a 5.299 coches más en el primer tramo, en la marginal derecha aumenta considerablemente, llegando a su tope en Tetuán con una subida de 3.687 coches.

Este lugar es uno de los cuellos de botella generados por el itinerario ciclista, al quedar sólo un carril para entrar en dirección a la calle de la Paz y otro para embocar la Glorieta y la calle Colón. El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, pidió sobre estas cifras que el Ayuntamiento «estudie no sólo intensidad, sino también la densidad del tráfico para obtener un ratio».

Esto fue lo que pidió en una pregunta a la concejalía de Movilidad, donde la respuesta incluyó una serie de días comparativos entre el pasado año y este ejercicio. En el cómputo global del mes, más completo al estar compatibilizadas las cuatro semanas, se atisba incluso los itinerarios que empiezan a adoptar los conductores a la vista de la reducción de la calzada en la calle Colón, donde se suprimió un carril y se generan colas frecuentes en el situado a la izquierda de la calzada en los giros, donde los ciclistas suelen tener la preferencia de paso.

Es el caso de la calle Ruzafa, que pasa de 15.376 a 16.438 vehículos diarios, mientras que la calle San Vicente registra un incremento aún mayor, de 17.826 a 19.065 coches y motocicletas diarias. Las dos vías desembocan en la ronda interior, por donde discurre el anillo ciclista, pero después de donde se producen los atascos habituales en hora punta.

En la calle Xàtiva se observa también una disminución en las dos zonas que se miden, mientras que en Guillem de Castro (pasando Ángel Guimerá dado que el tramo anterior no hay datos en 2017), se aprecia justo lo contrario, es decir, un ligero aumento. Los conductores prefieren seguir por las grandes vías después de Ramón y Cajal para entrar al centro por las calles transversales del barrio del Botánico.

Y es que en Guillem de Castro, a la altura del acceso del túnel de Ángel Guimerá, se encuentra otro de los cuellos de botella que ha provocado el anillo ciclista para el resto del tráfico. Los 4,7 kilómetros del itinerario van por la calzada prácticamente sin excepción, salvo un pequeño tramo en Blanquerías, por lo que lógicamente afecta a la circulación de vehículos.

Lo ideal sería una reducción del tráfico privado por el refuerzo del transporte público, aunque esta circunstancia no se ha producido. La Gran Vía Marqués del Turia soporta desde su arranque en el puente de Aragón un incremento de 6.002 vehículos diarios, un 11% más, lo que imposibilita de hecho la construcción de un carril bici, una de las reivindicaciones añejas de las asociaciones del sector en Valencia.

Esta infraestructura se planteó para los presupuestos participativos, junto con un carril bici en la Gran Vía Germanías en la parte de Ruzafa, entre la calle Denia y la avenida Reino de Valencia. Los técnicos municipales adivinaron con exactitud lo que ocurrió en marzo en Marqués del Turia.

En el escrito profético donde se declara inviable la petición indican que «la propuesta implica la reducción de un carril en la Gran Vía, ya que no es posible reducir el ancho de los actuales para incrementar el del carril bus y que pueda compartirse su uso con la bici. Se prevé un incremento en la intensidad de circulación de vehículos por Marqués del Turia motivada por la reducción de capacidad que se está produciendo en la calle Colón con la construcción del carril bici en la ronda interior. No parece conveniente reducir la capacidad de esta gran vía hasta que no se conozca si se ha producido o no el incremento esperado en su intensidad de circulación, por lo que no se considera viable su inicio de ejecución para 2017».