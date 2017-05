Fallece Sebastián Tabernero Capella, presidente de la Asociación Viktor E. Frankl

Hace unos días tuve el privilegio de pasar un rato en la UCI del nuevo hospital La Fe con Sebastián. Llevaba varias semanas en coma y apenas reaccionaba a los estímulos de quienes le cuidaban. Sus primas me concedieron la posibilidad de hablar de nuevo con él y aproveché el rato para lo mucho que aún esperábamos de él. Aunque no se lo crean reaccionó a mis palabras y puso todas sus energías para mover unos milímetros los párpados. Aunque no se lo crean, hay conversaciones que se realizan sin mediar palabra y esa fue una de ellas. Fue un buen abogado de familia y pertenecía a la estirpe de juristas con grandes inquietudes humanísticas. Además de estudiar Psicología y Filosofía, se doctoró con una valiosa tesis sobre la Ética de Viktor Frankl.

Desde que le conocí como presidente de la Asociación Viktor Frankl comprobé su ilusión, entusiasmo y servicialidad. También formaba parte de la junta del Ateneo y era un personaje muy conocido en la sociedad civil valenciana por las numerosas actividades y obras que emprendió. Además de la publicación de su tesis en la editorial Samaruc (2016), se empeñó en la publicación de un libro con testimonios y documentos sobre su hermano Serafín, primer responsable de las fraternidades marianistas y toda una institución en el Colegio del Pilar. No paró hasta que la Fundación Santa María lo editó porque estaba convencido del bien que podía hacer el testimonio y compromiso de su hermano.

Ahora que Sebastián acompaña a Serafín en la casa del Padre solo nos quedan palabras de agradecimiento ante tanto bien recibido por de ellos y su familia. Además de las fraternidades, la sociedad civil valenciana tiene una deuda pendiente con ellos. La Asociación que presidió, el Ateneo y sus amigos nos hemos comprometido para mantener viva su memoria. Quizá era eso lo que me pedía cuando movía aquellos pesados párpados.