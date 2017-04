El abandono borra el nombre de Barberá en una placa de la Lonja

valencia. Colocada en 2006, la placa que recuerda una de las obras más importantes realizadas por el Ayuntamiento en la Lonja tiene evidentes signos de vandalismo y abandono. La respuesta de la concejalía de Cultura, gestionada por Glòria Tello, ha sido que tiene otras prioridades que la renovación del recuerdo, donde la parte más dañada corresponde al nombre de la exalcaldesa Rita Barberá.

Así se desprende de una repuesta dada al grupo popular y a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. La placa está en el interior del edificio declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996, por lo que evidencia también un problema de falta de seguridad.

Esto no se resolverá con el próximo concurso de vigilancia y recaudación de las taquillas de los museos y monumentos municipales. La Lonja será una de las escasas excepciones de este tipo de inmuebles donde no haya servicio de vigilancia, al entender el gobierno municipal que no es necesaria por la falta de exposiciones.

Para el concejal del grupo popular Alfonso Novo la «excusa que han dado para no reparar la placa de la Lonja, su coste y que se dedican los recursos a otras prioridades, es vergonzante. Realmente no la arreglan porque desprecian todo lo que hizo Rita Barberá y lo que representó para Valencia».

En su opinión «son incapaces de reconocer que, con ella como alcaldesa, Valencia fue la ciudad europea que más patrimonio cultural rehabilitó para el uso y disfrute de los valencianos y de quienes no visitan, como así reconoció la propia Unesco».

La placa dice: «Consolidado y restauración el artesonado del Salón del Consulado de Comercio, se colocó el pavimento histórico del Salón del Consulado del Mar, siendo alcaldesa de Valencia, Dª Rita Barberá Nolla».

La respuesta de Tello ha sido que dado el «estado heredado y nuestras posibilidades presupuestarias, la política de recuperación patrimonial de esta concejalía debe responder evidentemente a una cuestión de prioridades», aunque admite que colocarán una nueva.