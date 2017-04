Valencia sólo recibe el 2,5% de la inversión de Fomento en Cercanías este año

valencia. Apenas nueve millones de los 374 millones que el Ministerio de Fomento tiene previstos en los presupuestos de 2017 para Cercanías irán a parar a la red de Valencia, en la que también se incluye el núcleo de Alicante y Murcia. Es decir, el 2,5% del total previsto para toda España.

Barcelona y Madrid son las dos ciudades que se llevan el grueso de la inversión (casi el 90%), con 271 millones y 52 millones, respectivamente, para este ejercicio. Unas cifras que, en el caso de la ciudad condal, suponen el 72% de toda la partida para la red ferroviaria convencional. Para la Cámara de Contratistas se trata de un reparto «en el que el Estado está tratando injustamente a la Comunitat», lamentó su director-gerente, Manuel Miñés, que califica las cifras de «ofensa para los valencianos».

En este sentido, recordó el Plan de Cercanías 2010-2020, dotado con 3.400 millones, que plasmaron en un convenio el Ministerio de Fomento y la Generalitat hace ya siete años y que quedó guardado en un cajón sin ejecutar las actuaciones previstas. Porque la situación valenciana contrasta con la de Barcelona, donde el Gobierno sí ha destinado parte de la inversión comprometida y anunciada hace apenas un mes por Mariano Rajoy durante su visita a Cataluña: 4.200 millones hasta 2020, de los que 3.800 millones se destinarán a Cercanías.

Entre las obras incluidas por el ministerio para 2017 en Madrid figuran la mejora (dotación, instalaciones y accesibilidad) en unas quince estaciones, el nuevo acceso a la T-1 del aeropuerto de El Prat, la implantación del sistema de seguridad ERTMS y el desdoblamiento de la línea R-3, además de la modernización y renovación de la catenaria y subestaciones eléctricas y la supresión de limitaciones temporales de velocidad. Las actuaciones, presentadas por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también incluyen la renovación integral de la vía entre Maçanet-Caldes en la línea Tarragona-Barcelona-Francia.

Obras en estaciones

El listado, en el caso de Valencia y Alicante, se reduce a intervenciones en nueve estaciones (Benifaió-Almussafes, Carcaixent, Tavernes de la Valldigna, El Puig, Silla, Cabanyal, Xeraco y estación del Norte) y a compra de material rodante, según consta en el documento de las cuentas de Fomento en los presupuestos de este año, que desde ayer se presentan en el Congreso antes de su votación el 4 de mayo.

Por contra, Madrid, con el 15% de la inversión total cuenta con actuaciones como la redacción de estudios y proyectos para la ampliación de la red de Cercanías o para la construcción de nuevas estaciones. «Y el País Vasco, con las competencias transferidas, recibe diez millones», añadió Miñés.

Sin embargo, en el caso de Valencia, no figura ningún estudio para la prolongación de los servicios en Castellón hasta Benicàssim o Vinaròs o en Alicante entre San Vicente del Raspeig y Villena, el tramo Alicante-Torrelano-Elche/Crevillent, como recogía el Plan de Cercanías 2010-2020.

Y para la electrificación de la vía entre Valencia y Buñol sólo se han consignado 12.700 euros a pesar de las reclamaciones de los alcaldes de los municipios por los que discurre la línea C-3 y del compromiso que adquirió con ellos el ministerio en febrero del año pasado para sacar a licitación el proyecto (presupuestado en unos 280 millones) antes de que finalizase 2016.

Tampoco cuenta con «asignación suficiente» para los servicios ferroviarios entre Xàtiva y Alcoy, pendientes de modernización, o para el tren de la costa, donde el tramo Gandia-Oliva-Dénia apenas cuenta con 49.000 euros.

No obstante, durante su última visita a Valencia, De la Serna se comprometió a establecer un plan gradual de mejoras en la red de Cercanías de la Comunitat «estableciendo criterios de prioridad de forma conjunta con la Generalitat» para el próximo año.

Puig reclama inversiones

Un tema que ya podría abordarse en la reunión que este jueves mantendrán el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro en Madrid, donde se intentará diseñar «un espacio común estratégico sobre inversiones en la Comunitat», avanzó ayer Puig.

El jefe del Consell recordó que hay «muchos convenios que no se cumplen y previsiones sin fecha que no se cumplen y hay que dar prioridad a lo que más utilizan los ciudadanos, que son las líneas de Cercanías». En este sentido resaltó que ya propuso asumir la competencia de este servicio y acusó al Ministerio de actuar «como el perro del hortelano: o hacen ellos las inversiones o que nos dejen hacerlas a nosotros».

Hacía así referencia Puig, durante un acto en el aeropuerto de Castellón, a los problemas registrados la semana pasada en la línea C-6 (Valencia-Castellón) por la supresión de trenes debido a la falta de maquinistas, un hecho que también afectó a otras líneas, como la C-3 y C-2.

Sobre el corredor mediterráneo y el apoyo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, manifestó que sería «ilógico» que la presidenta, que tiene «una parte fundamental» en el corredor, no estuviera de acuerdo. «En ningún momento he oído no apoyar el corredor mediterráneo, está de acuerdo», incidió.