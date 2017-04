Más de la mitad de los proyectos vecinales de Valencia de 2016 están sin ejecutar

Pese a las promesas del Ayuntamiento de Valencia, la primera edición de los presupuestos participativos, los del año pasado, no está cumpliendo las expectativas. De los 109 proyectos aprobados, sólo 51 se han ejecutado. Más de la mitad, 58, o aún no se han desarrollado o están en fase de ejecución (solo cuatro de los 58). Un 53% del total no han llegado a las calles de la ciudad cuando ya se ha anunciado en qué proyectos se van a gastar los 7 millones de los presupuestos participativos de 2017.

Así se desprende de una pregunta realizada por el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés a la comisión de Participación Ciudadana, en la que la concejalía arroja unos datos que desvelan que la tramitación no es todo lo rápida que debería. Los cuatro proyectos en ejecución son dos a propuesta del Consistorio (el aumento de la seguridad en pasos de peatones del Ensanche y la habilitación del chalet del Doctor Bartual) y otros dos a propuesta vecinal (el reacondicionamiento del parque de perros de Abastos y la construcción de un parque canino en Patraix).

Del total de los que no están ejecutados, sólo un 38% están adjudicados: 19 de los 49 restantes. La previsión del Consistorio es que los 30 que faltan por adjudicar se ejecuten durante el primer semestre de 2017 o, si no es posible, a lo largo del año, 12 meses después de anunciar los proyectos aprobados en los primeros presupuestos participativos del tripartito.

El concejal Estellés ha destacado que desde finales de 2016 «no se ha ejecutado ningún proyecto nuevo». «Hay una evidente falta de capacidad del tripartito para coordinar proyectos, no solo de la concejalía de Participación Ciudadana», lamenta Estellés, que recuerda que es «responsabilidad de todos pero sobre todo de Ribó, que debe dar explicaciones a los barrios». El concejal de Ciudadanos alertó, asimismo, de que los proyectos aprobados para 2017 se solaparán con los pendientes de 2016.