Una playa de Pinedo aparece llena de escombros en plena campaña turística

Bañistas de la playa de Arbre del Gos denunciaron ayer la presencia de escombros y lo que parecen restos de los temporales del pasado otoño en la misma arena, concretamente en la zona más cercana a unos conocidos autocines. Lo cierto es que las imágenes no dejan lugar a dudas y llaman la atención, sobre todo a puertas de una nueva temporada de verano en la que las playas de la ciudad, tanto las del norte como las del sur, se llenarán de bañistas.

Pero quienes se acercan hasta el Arbre del Gos, en Pinedo, estos días han constatado, tal como pudo saber este diario, que la situación se repite desde hace varias semanas. Dos, por lo menos, según una de las visitantes de la playa. Las rocas son de grandes dimensiones y algunos fragmentos parecen ladrillos o rocas provenientes de construcciones. La presencia de restos en la arena dificulta el descanso porque apenas queda espacio en zonas de la playa en la que no haya estos restos.

Aunque LAS PROVINCIAS intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con la concejala de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Soriano, sí pudo hablar con el alcalde pedáneo de Pinedo, Josep Gimeno, que aseguró que los restos de los temporales que azotaron la ciudad en otoño y, sobre todo, en invierno dejaron en la playa muchos restos que fueron retirados con total normalidad por los servicios de limpieza.

«Parecen escombros que han salido a la vista por la retirada de la arena», explica el alcalde pedáneo

Los temporales suelen dejar en las playas kilos de restos y basura que son retirados días después

Gimeno visitó ayer la zona afectada y aventuró dos posibles causas de la aparición de los escombros, aunque aseguró desconocer el motivo. «O la arena se ha retraído por culpa del temporal que ha hecho que salgan escombros anteriores o ha habido un vertido ilegal estos días, o si no no me lo explico», lamentó el alcalde pedáneo de Pinedo, que hizo hincapié en que entre los restos hay «como una especie de asfalto». Gimeno señaló que los restos «no los ha podido tirar el mar», porque están en una zona muy concreta de la playa, aunque no descartó que provinieran de algún temporal relativamente reciente. En estos casos, el mar suele traer a la costa restos que se acumulan en la práctica totalidad de playas de la ciudad.

El alcalde pedáneo de Pinedo se enteró de la situación en la playa por la llamada de este periódico: «Es increíble que no me lo haya dicho nadie». La intención de Gimeno era dar aviso hoy mismo a la concejalía de Playas para que adecentaran la costa en el punto donde han aflorado los escombros.

Fuentes de la concejalía de Playas explicaron ayer mismo se hizo limpieza manual, como siempre, porque «los hierros y los desniveles no permiten limpiar con máquinas». «La erosión o, mejor dicho, los problemas derivados de la erosión y la falta de soluviones a la erosión son cosas de Costas. Una aportación de arena por parte del Estado, evidentemente, ayudaría a recondicir la situación», explicaron las mismas fuentes municipales.

Cabe recordar que la playa de Pinedo, situada al sur de la ciudad, se ve afectada por la presencia del puerto de Valencia, que provoca la acumulación de arena en las playas del norte (y por tanto el aumento de la zona terrestre) y la pérdida de la misma en las del sur, lo que provoca que las playas del parque natural de la Albufera pierdan arena y afloren estos restos. L'Arbre del Gos ya recibió el pasado año trasferencia de arena por parte de Delegación de Costas.

No es la única polémica que afecta a la playa de Pinedo en fechas recientes. Esta misma semana los dueños de perros solicitaron al Ayuntamiento de Valencia que delimitara la zona acotada para perros, en la medida estrella de la concejalía de Playas del pasado año pero que, en este momento, sigue sin aplicarse de manera concreta en la playa, pues no se ha señalizado la zona donde los canes pueden disfrutar de la arena.