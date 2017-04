«No se puede consentir que Grezzi nos llame franquistas»

Casi 24 horas después, las consecuencias de la reunión que mantuvo el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, con los vecinos de la Junta Municipal de Abastos, seguían coleando. En el tenso encuentro hubo cruce de acusaciones y airadas respuestas, y terminó con los vecinos plantando al edil. La reunión había sido convocada por la presidenta de la Junta Municipal de Distrito de Abastos, Consol Castillo, que intentó repetidamente mantener el control de la sesión sin conseguirlo en muchas ocasiones.

Los vecinos seguían ayer enfadados, sobre todo en el barrio de Nou Moles. Los residentes de este barrio critican la gestión de la EMT en lo que al distrito se refiere porque consideran que son uno de los más poblados y de los más envejecidos y critican que la remodelación de líneas que llevó a cabo el Consistorio el pasado verano ha reducido la cantidad de autobuses que pasan por el barrio y, sobre todo, su conexión con puntos como el centro o el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

«Nunca había ido a una reunión así» o «se perdieron las formas» son algunas de las frases que decían ayer los asistentes a una reunión que terminó con referencias al franquismo por parte de Grezzi y con los residentes, muchos de ellos mayores y con recuerdos de la dictadura, levantándose y yéndose de la reunión entre reproches más o menos airados a la actitud del concejal.

Casilda Osa AVV Nou Moles

«Fue increíble, parecía reírse de nosotros»

Casilda Osa seguía enfadada ayer. Muy enfadada. «Nunca había ido a una reunión así», repetía. Y es que el comportamiento del concejal Grezzi, que llegó a pedirle buena educación a Osa cuando le interrumpió, enervó a muchos de los asistentes. «Era increíble, parecía reírse de nosotros», comentó la dirigente vecinal. Pero lo que más soliviantó a Osa fue la referencia a Francisco Franco que el concejal, nacido en 1973, hizo al final de la reunión. «Algunos parece que quieran que vuelva Franco», dijo, y los vecinos montaron en cólera. «No se puede consentir en la época que vivimos decir esas cosas. No hay por dónde cogerlo. No sé qué piensa el alcalde, tener a semejante personaje en el Consistorio», lamentó Osa, que aseguró que abandonó el encuentro «con una malísima sensación».

Osa aseguró que los vecinos, muchos de ellos mayores, que acudieron a la reunión no querían escuchar «discursos políticos». «La gente no se dejó contar milongas con la edad que tenían. No íbamos para eso», denunció la dirigente vecinal, que invitó a Grezzi a pasear por el barrio con ellos y comprobar la falta de servicio que, dice Osa, sufren en Nou Moles.

Ángel Moreno AVV Fuensanta

«Yo no quería discutir con nadie pero...»

Ángel Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de la Fuensanta, aseguró ayer que el edil de Movilidad «a lo mejor se salió de contexto con lo del franquismo». Pero añade: «Yo habría hecho lo mismo porque eran muchos contra él y se tuvo que defender». Moreno comentó que no entiende por qué Grezzi no ha escuchado sus peticiones respecto a una parada del 70 que fue retirada de un punto por las obras del nuevo polideportivo del barrio pero no ha vuelto a su anterior ubicación. «Creo que no discutí con nadie, se lo dije todo bastante bien y se lo pedí por favor porque no quería discutir con nadie, pero...», indicó Moreno, que aseguró que en la reunión «se perdió el respeto».

Vicente Micó AVV Abastos-Finca Roja

«En el encuentro se perdió el respeto»

Vicente Micó, presidente de la Asociación de Vecinos de Abastos-Finca Roja, tampoco estuvo en todo el encuentro, pero sí en parte de él, y señaló que se perdió el respeto «por parte de todos». «No se pueden llevar las cosas al terreno político», censuró Micó, que insistió en que en su asociación están satisfechos con el servicio de EMT.

También se expresó ayer la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, no asistió a la reunión por lo que no quiso pronunciarse sobre el encuentro del martes, pero sí destacó que aunque la relación es «cordial», tras los encuentros que se celebran entre vecinos y Movilidad «no nos hacen mucho caso». Broseta comentó que otras entidades que se han sentado con Grezzi les han dicho lo mismo: «Lo que nos dice luego no se refleja en la calle». Es una sensación que tienen muchos vecinos de la ciudad, sobre todo representantes de las asociaciones, tras sentarse con Giuseppe Grezzi para trasladarle sus peticiones.