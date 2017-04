Vecinos de Abastos plantan cara al edil de Movilidad por los cambios en la EMT

valencia. «Parece que algunos quieren que vuelva Franco», espetó ayer el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, a los vecinos de la Junta Municipal de Distrito de Abastos, en un tenso encuentro que terminó con esa referencia al dictador y con los residentes en la zona levantándose y abandonando la reunión.

El encuentro había sido organizado por la presidenta de la junta, Consol Castillo, que así se había comprometido con los residentes sobre todo el barrio de Nou Moles, para que Grezzi explicara los cambios realizados el pasado verano en la EMT, que dejaron a barrios como Nou Moles sin líneas como la 81, a Tres Forques con una 73 con 17 paradas en lugar de 7 hasta el ambulatorio de Juan Llorens o a la Llum con 40 minutos y un transbordo de viaje hasta la Universitat Politècnica de València.

El encuentro empezó ya con mal pie, porque al enfado de los vecinos por unos cambios que no entienden y contra los que han recogido casi 3.500 firmas se unió un serio retraso del concejal, que llegó media hora tarde. Fue «porque no encontraba sitio para aparcar la bicicleta», como él mismo dijo tras pedir disculpas.

Pero pidió disculpas tras el primer desencuentro serio de la tarde. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Nou Moles, Casilda Osa, interrumpió al director de Planificación de la EMT, Gabriel Izquierdo, para puntualizar que la línea 95 no pasaba por el barrio de Nou Moles. Grezzi le pidió «un poco de educación». Osa no se arredró y le dijo que ella siempre tenía educación, mientras un vecino se levantaba y espetaba al edil: «Mi madre me enseñó que cuando uno llega media hora tarde pide disculpas, y usted no lo ha hecho». Entre aplausos, hubo de poner orden Castillo, que intentaba como podía organizar el encuentro. Los vecinos, muy enfadados, llegaron a afearle a Grezzi que se riera cuando preguntaban.

La reunión continuó entre intentos de los residentes de debatir los cambios de líneas y de los dirigentes de la EMT, con Grezzi y el gerente de la entidad, Josep Enric García, a la cabeza, de explicarlos. Se vivió otro momento tenso cuando intervino Ángel Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Fuensanta, que solicitó la retirada de una parada del 73 en las proximidades de la calle Habana.

En un momento dado, el dirigente vecinal habló de que los coches aparcados impedían al autobús girar correctamente y pidió que se volviera a la antigua ubicación de la parada, pero Grezzi aprovechó para preguntarle si querían que quedara aparcamiento. Lo hizo dos veces, mientras el resto de asistentes a la reunión le decían a gritos que no era eso lo que estaba diciendo Martínez.

Pero el debate se agrió conforme pasaba el tiempo. Los vecinos se preguntaron «para qué hemos venido si no van a hacernos ni caso», mientras Castillo aseguraba que en un proceso participativo «no se acepta todo lo que la gente propone, no es un intercambio de igual a igual entre administración y ciudadanía». Se enfrascaron entonces en un debate sobre el proceso participativo, en el que Grezzi llegó a echar balones fuera respecto a las quejas por la votación telemática y la dificultad de de acceso a ella de las personas mayores («no lo hemos hecho nosotros», despejó), mientras Izquierdo preguntaba a los vecinos: «¿Qué estáis pidiendo?».

En medio de ese intercambio más o menos tenso, y cuando ya terminaba la reunión, Grezzi dijo: «Parece que algunos quieren que vuelva Franco». Fue la gota que colmó el vaso para los vecinos, que se levantaron y, entre gritos y reproches al concejal («¡aquí no se viene a hacer política!» o «¡es impresentable lo que has hecho!», entre otros) abandonaron una de las reuniones más tensas que se recuerdan.