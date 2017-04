La UPV, entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo

La Universitat Politècnica de València se sitúa, un año más, como una de las 150 mejores universidades jóvenes del mundo, según el prestigioso Times Higher Education Young University Rankings, publicado hoy miércoles. Este ranking, elaborado por la revista británica Times Higher Education (THE), clasifica a las instituciones educativas de ámbito superior más destacadas de menos de 50 años de antigüedad. La UPV se sitúa en el rango 101-150.

El ranking incluye 200 instituciones por primera vez-frente a las 150 del año pasado- de un total de 49 países. Reino Unido es la nación más representada, con 27 universidades, seguido de cerca por Australia con 23. Francia, España, Alemania e Italia cuentan con 16, 15, 11 y 10 universidades, respectivamente.

En esta última edición, el ranking está liderado por l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), la Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) y la Nanyang Technological University (Singapur). Completan el top 5 las surcoreanas Pohang University of Science and Technology y Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Liderazgo nacional

A nivel nacional, el Times Higher Education Young University Rankings reafirma el liderazgo de la Universitat Politècnica de València entre las politécnicas españolas. Además, la UPV es la única universidad valenciana que figura en esta clasificación elaborada por Times Higher Education

Destacada en retorno empresarial, citas y proyección internacional

Para la elaboración de este ranking, Times Higher Education estudia un total de 13 indicadores que evalúan el potencial y resultados de las universidades en investigación, docencia, retorno empresarial, citas y proyección internacional. De estas cinco variables, la UPV obtiene sus mejores resultados en los tres últimos: retorno empresarial (44,3), citas (43,9) y proyección internacional (41,9).

De este modo, los indicadores de relevancia del mundo universitario refrendan la calidad docente e investigadora de la UPV. Sin ir más lejos, hace apenas un mes, el QS World University Rankings por materias situaba a la Universitat Politècnica de València como referencia internacional en trece áreas y una de las cien mejores de todo el mundo en Agricultura y Ciencias Sociales.