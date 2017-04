Un alumno con medalla de oro

valencia. Quería estudiar derecho pero desde hace dos años la biología se ha convertido en su pasión y afición. Tanto es así, que tras presentarse a las Olimpiadas de esta materia en Burjassot y pasar la fase autonómica, José María Pérez se alzó con la medalla de oro de España. La fase nacional que se celebró en Pamplona el 26 de marzo y reunió a más de 300 estudiantes seleccionó tan sólo 4 para representar al país en la XXVIII Olimpiada Internacional de Biología que se celebrará en la ciudad de Coventry del 23 al 30 de julio.

Allí estará este alumno de 2º de Bachillerato del colegio San Vicente Ferrer PP Dominicos que confiesa que «irá a por todas aunque el nivel sea muy alto».

Pérez lleva preparándose dos años con un grupo de compañeros, ya que como afirmó su profesor y preparador, Tono Berti, «el colegió lleva años participando en estos certámenes que tan bien van para los alumnos. Para mi como profesor me hace mucha ilusión».

En el 2015 otro de sus alumno llegó a la final internacional y fue precisamente este quien motivó a Pérez a tomar clases extra más allá del temario establecido en clase para ser el mejor de las Olimpiadas. «La Biología me apasiona tanto que llego a casa y leo artículos relacionados, miro como funcionan determinadas encimas e incluso investigo ciertas reacciones sin que nadie me lo diga», alegó. Para los exámenes de la materia no le hace falta estudio y aun así consigue la mejor puntuación.

«No soy muy organizado con el estudio, en otras materias soy un poco desastre, pero cuando algo me gusta lo doy todo», explicó. Este año además de las Olimpiadas se prepara la Selectividad para el año que viene estudiar la carrera de Farmacia. Tiene claro que a pesar de ser un año «complicado», todo esfuerzo tiene su recompensa, cosa que no ve en la gente de su edad. «Mi generación está perdida, no me identifico con ella porque no tiene valores y no se esfuerza por las cosas», expresó.

Pérez con tiempo para los estudios, las aficiones y la vida social recibirá este viernes el reconocimiento a su dedicación por la biología. Acompañado de todos sus compañeros de la clase de 2º de Bachillerato, obtendrá premios como la matricula gratuita en la Universidad de Valencia para su primer año, la estancia en el CSIC de investigación neurológica y otras sorpresas. «En julio más y mejor».