Tello acusa a la protectora del refugio de Benimàmet de la saturación de perros y gatos

valencia. La concejal de Bienestar Animal, Gloria Tello, aseguró ayer que la protectora del refugio de animales de Benimàmet incumple el pliego. Dijo que no han hecho efectiva la eliminación «de la saturación del centro y no están realizado la esterilización de los gatos». Por eso, añadió que han sacado un concurso «porque hacía falta un cambio de paradigma en la gestión animal. La situación actual no nos parece adecuada para animales».

Tello apuntó que el Ayuntamiento «no tiene control de lo que sucede en Benimàmet. Vamos a municipalizar el servicio porque todos sabemos qué nos cuentan entidades que tienen otros intereses», en una alusión a la política, algo que desmintieron desde la protectora.

Aseguró que con la municipalización pretenden «controlar la situación y tener más recursos. Además, el sacrificio cero se incluye en el pliego». Indicó que el Ayuntamiento enviará al refugio a veterinarios y funcionarios «y serán estos, sobre todo el veterinario jefe, el que tome decisiones». A la pregunta de por qué sacan un concurso si va a ser municipal, dijo que contratarán personal adicional. «Serán siete operarios de limpieza, tres veterinarios de apoyo y cuatro coches». Y añadió que los funcionarios del centro de animales exóticos estarán en Nazaret y Benimàmet y mandarán funcionarios del servicio.

En el concurso, que está abierto hasta el 2 de mayo y que no se resolverá hasta agosto o septiembre, se pide un volumen anual de negocio en los últimos tres años de 106.611 euros, por lo tanto, es imposible que por sí mismas puedan presentarse protectoras. A pesar de ello, Tello dijo que por «simpatía preferiría que ganase una protectora, y no una entidad privada», y lanzó como posibilidad la alianza entre ambas. Y se escudó en el volumen de negocio exigido diciendo que lo marca la tramitación administrativa por ley. Sobre la idea de si podía ganar una entidad que haya sacrificado animales y dijo que sí, pero que en Valencia no habría sacrificios.

A pesar del poco margen que dejan para las protectoras, Tello dijo que podrán colaborar, ya que anunció «una mesa ética para que puedan ir y controlar o promover campañas de adopción. Garantizamos que no todo dependa de una protectora y de lo que pueda o no interesarle». Apuntó que la pasada semana habló con una docena, pero no convocó a Modepran ni a otras grandes protectoras. Y no aclaró si ampliarán el refugio o buscará otra ubicación.

Además, ayer se renovó el plan de esterilización felina con el Colegio de Veterinarios. Se invertirán 21.000 euros en el tratamiento a 224 gatas y se hará la desparasitación.