Orriols, con monasterio pero desangelado

La otra cara de la cultura valenciana tiene en este caso un panorama desolador. Mirar un conjunto de un valor histórico y artístico excepcional y tener que borrar de la imagen todo su alrededor es un contraste real cuando se visita el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde se ubica la Biblioteca Valenciana y la Academia Valenciana de la Llengua.

«Proteger y cuidar lo nuestro» es lo que reclaman los vecinos del barrio de Orriols y el Consell Valencià de Cultura (CVC), órgano que ya advirtió la semana pasada en sesión plenaria del «progresivo deterioro» del entorno del edificio y pidió a la Generalitat una «solución urgente para adecuar el exterior del espacio y dignificar las huertas».

Durante estas fechas, el pasado año 1.613 personas visitaron el monumento en un mes y los propios trabajadores lamentan que «este sitio tan emblemático y visitado esconda al otro lado tanta miseria y los turistas se lleven esta imagen de Valencia». Pero el problema va más allá, porque «el vecindario se hunde». Así lo definió a LAS PROVINCIAS Juana Úbeda, que lleva 43 años viviendo en el barrio y ni sus raíces pueden evitar el deseo de marcharse a otra zona.

«El solar está lleno de escombros, ratas y es un foco de trapicheos», lamenta una residente

Son muchos los problemas que se acumulan en Orriols. Durante el temporal de lluvia y viento del pasado febrero, el propio monasterio sufrió un pequeño derrumbamiento en los restos de un torreón del muro de cerramiento. Fueron los propios vecinos los que avisaron al Ayuntamiento de los desperfectos de un bien declarado hace casi diez años de interés cultural y que, a día de hoy, se encuentra contaminado por suciedad, ocupas, mafias y pintadas.

«Arte es lo que hay dentro del monasterio y no estos graffitis», confesó Gregorio Ferrer. Y es que muros, alquerías y persianas de los alrededores están marcados con pintadas callejeras que «ensucian» un escenario con mucha historia.

«Detrás de los 'okupas' hay mafias. Es un peligro para nuestra seguridad», confiesa una portavoz

«La suciedad se nos come desde hace tiempo», alegó Úbeda mientras barría la acera de su casa. Todo se encuentra lleno de papeles, plásticos y vidrios que se acumulan, sobre todo en el vallado de la huerta y los solares vacíos. Terrenos como el que dejó hace más de 25 años la antigua fábrica de cartonajes Mora, que a la espera de convertirse en jardines cumple hoy la función de aparcamiento, vertedero y depósito de muebles viejos. «Este solar no trae nada bueno. Está lleno de escombros, ratas y es un foco de trapicheos», declaró Pilar Cervera, vecina de Orriols.

Llamadas a la policía

Según relatan los vecinos, son muchas las llamadas a la policía que se producen durante los fines de semana para alertar de peleas y barbacoas ilegales que inundan de humo, ruido y temor la barriada. «Cada vez llamamos uno, pero cuando llegan los agentes, les apagan el fuego y se van. No tardan ni cinco minutos en volver a encenderlo», describió Úbeda, otra residente de la zona.

Estas acciones provocan además el cúmulo de basura, excrementos y orines dentro de los terrenos privados y en las puertas de las viviendas. José Antonio Gil lleva toda una vida en Orriols, justo delante de la puerta de entrada al monasterio y ha tenido que vallar su parcela por estos problemas. «Todas las mañanas me encontraba coches aparcados, heces, preservativos y hasta intrusos en mi casa. Daba asco y así no podíamos vivir», explicó. Tanto él como su mujer tuvieron que cerrar la floristería familiar de más de 60 años y el domicilio, que ahora utilizan como almacén y alquilan a bajo precio para evitar que acabe ocupado.

La rehabilitación anunciada hace dos años por el Ayuntamiento sigue a la espera Hace años que los vecinos de Orriols lanzan su particular 'SOS' por la degradación urbanística que sufre la zona. En el 2015 la Concejalía de Urbanismo, que dirige el concejal Vicent Sarrià, se comprometió a hacer «una apuesta clara por el barrio de Orriols y a estudiar la puesta en marcha de ayudas para la rehabilitación de edificios». Pero dos años después el Plan de rehabilitación sigue sin llegar. «Dicen que hay proyecto, pero nosotros no vemos nada. No sólo es necesaria la rehabilitación de las fachadas, sino de los edificios en sí. Hay que hacer inspecciones porque muchos están abandonados, con las cañerías dañadas y problemas en la estructura de base. Esto ya es una cuestión de seguridad. Se necesita un plan integral para el barrio», explicó la presidente de la asociación de vecinos de Orriols-Rascanya, Maica Barceiro. La idea era incidir en la zona más antigua del barrio, que se encuentra en calles como San Juan Bosco o Padre Viñas con edificios de los años 60 que no están en buen estado de conservación y sufren aluminosis. Pero nada cambia y los vecinos, muchos de ellos con pocos recursos, no pueden afrontar las reformas de los desperfectos que a diario sufren. «Muchos abandonan la zona en busca de barrios en mejores condiciones y más tranquilos. Cada vez hay más viviendas vacías y bajos abandonados que nadie quiere vender ni alquilar», declaró Barceiro.

La crisis ha agravado la situación social del barrio. La población tiende a disminuir. El valor catastral medio por vivienda ha bajado en un año un 40% por metro cuadrado, según el catastro inmobiliario urbano de 2016. Y las fincas se llenan de ocupas, sobre todo en las calles Daroca y San Juan de la Peña, con robos e inseguridad en el barrio.

«Detrás de estas personas hay mafias, no son ocupas por necesidad. Es un peligro para nuestra seguridad. Provocan destrozos e incluso encienden hogueras dentro de las habitaciones, pudiendo provocar un incendio en toda la finca», afirmó la presidenta de la Asociación de Vecinos de Orriols-Rascanya, Maica Barceiro. Exige a los bancos que tengan las viviendas en condiciones o se les multe y pide con urgencia al Ayuntamiento que «intervenga de verdad y no se quede todo en intenciones».

El papel de la huerta

La huerta de los alrededores de San Miguel de los Reyes necesita ser «valorada, respetada y tenida en cuenta», afirmaron los vecinos. Representa el pasado y presente de un Orriols que antes era un pueblo autónomo de agricultores. Su historia y su relación con el barrio la convierten en la «joya de la barriada junto al monasterio», apuntó Ferrer.

Son varias las iniciativas que los vecinos de Orriols llevan a cabo para «reivindicar su importancia». Por ejemplo, el próximo martes tendrá lugar la 'II Marxa Escolar per l'Horta' organizada por la asociación de vecinos de Orriols-Rascanya junto a otros colectivos para concienciar de que «la huerta es futuro». El año pasado consiguieron reunir a más de 500 alumnos y esta vez el objetivo es superar el número de colegios participantes en la jornada. Pero las huertas no son sólo los productos del campo. También lo son las alquerías. Y los vecinos urgen rehabilitarlas. «Hay tres restauradas, pero las otras están que se caen. En algunas vive gente y no tienen ni luz», explicó Barceiro.

El CVC se suma a la campaña por la huerta y exigió la semana pasada no sólo dignificarlas, sino «una solución al espacio que las circundan, tanto a ellas como al monasterio, en cumplimiento del Planeamiento de Desarrollo T-1 San Miguel de los Reyes», llevando a cabo la expropiación y derribo de los edificios que «causan el deterioro del entorno». «Estamos desangelados, no sabemos cuál será nuestro futuro. Quieren que el barrio se hunda para así expropiarlo. Por eso ya no invierto en mi casa, sería tirar el dinero a la basura», reprochó Asunción San Godofredo, una vecina que ha pasado su vida de la zona.

Los residentes elevan su grito de auxilio. Piden ayuda al Ayuntamiento, al Consell Valencià de Cultura y a la Generalitat. Comprenden que su barrio podría ser un tesoro, pero hoy «Orriols está dejado de la mano de Dios».