Comercios del Cabanyal critican la supresión de aparcamientos

Vecinos y comerciantes del Cabanyal se muestran críticos con la remodelación de las aceras de la calle de la Reina. No entienden por qué se han puesto unas isletas para maceteros que ha supuesto la supresión de aparcamientos. El Ayuntamiento tenía previsto plantar árboles, pero se ha encontrado con cuatro canalizaciones del alcantarillado de las fincas y de gas a sólo un metro de profundidad. Esta situación hacía inviable la plantación, tal y como advirtió el Ciclo Integral del Agua, ya que las raíces agrietarían las tuberías que son antiguas y, por eso, se van a poner maceteros cada catorce metros. No obstante, desde la Concejalía de Urbanismo apuntaron que en los puntos donde se pueda se pondrán árboles.

En Barraca, otra de las calles en la que se harán obras, ya se ha comprobado que el alcantarillado que recoge el agua de las fincas va por la parte central de la calle y no se encontrarán con este problema. Falta hacer las comprobaciones en la calle Doctor Lluch.

En los primeros 200 metros de obras de la calle de la Reina ya hay 12 isletas, pero queda pendiente intervenir en todo el vial y en la acera de los números impares. Los vecinos y comerciantes de esta zona están muy disgustado con el cambio realizado. «Han eliminado un carril y es imposible aparcar. Los bloques han quitado sitio y el nivel de las aceras está más alto y veremos si con la lluvia nos entra agua en los locales. De momento ya he tenido que avisar que no baldeen mi tramo de fachada para que no me entre agua», indica M.ª Ángeles Benítez, que regente una tienda de moda.

«Hay otras calles que están muy mal en el centro del barrio y allí no han invertido y tampoco arreglan las casas municipales ni hacen nada en los solares. Se ponen a ensanchar una acera que no hacía falta» añaden Esther A. y Mari Carmen Pérez, también comerciantes.