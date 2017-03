El Consell pospone las ayudas de complemento de renta hasta la próxima legislatura

La futura Renta Valenciana de Inclusión, el proyecto estrella de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dio ayer un paso más después de que el pleno del Consell aprobase el anteproyecto de ley de esta nueva ayuda social que sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía. La vicepresidenta Mónica Oltra aprovechó para avanzar algunos aspectos de la futura norma, como que se aplicará de forma escalonada entre 2018 y 2020. Por tanto, una vertiente de estas ayudas, que se centra en complementar la renta de personas que tienen ingresos pero que no llegan al 80% del Salario Mínimo Interprofesional (trabajadores con empleos precarios, pensionistas, etc.), no empezará a funcionar, al menos, hasta la próxima legislatura.

En concreto, la consellera indicó que la intención es incrementar el presupuesto actual en unos 40 millones de euros anuales, por lo que el próximo ejercicio (está previsto que comience a aplicarse a lo largo del primer trimestre) se destinarán 80 millones, 120 en 2019 y 160 en 2020. Sin embargo, y pese a multiplicar por cuatro el presupuesto actual, la previsión únicamente es la de duplicar el número de beneficiarios, pasando de los 45.000 actuales a unos 95.000.

Además, las primeras ayudas que se pondrán en marcha (el año que viene y el siguiente) serán la de inclusión social, destinadas a familias que no tienen ingresos y que ascenderán a 532 euros mensuales para el titular (la cuantía aumentará en función del número de miembros), en el caso de que quiera cumplir los programas impulsados por los servicios sociales (con el objetivo de que puedan integrarse socialmente y encontrar trabajo) o de 266 euros si no quiere seguir las recomendaciones de los técnicos. Como novedad, podrán solicitarlas los mayores de edad (ahora sólo los que se encuentren entre los 25 y los 65 años) y cualquier inmigrante, tenga o no la residencia legal en España, que lleve empadronado un año en la Comunitat.

Después de ello, y ya en la próxima legislatura, podrán recibir la ayuda pensionistas o trabajadores con un empleo precario.