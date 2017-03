Giuseppe Grezzi prohibirá aparcar de noche en el carril bus en casi toda Valencia

Tras la intentona abortada por el alcalde, Joan Ribó, en septiembre de 2015, Giuseppe Grezzi vuelve a la carga. El concejal de Movilidad Sostenible anunció ayer, en una reunión con las asociaciones de vecinos de la ciudad, que prohibirá aparcar en el carril bus por la noche en 30 calles en las que discurren cualquiera de las 12 líneas nocturnas de la EMT que recorren Valencia desde el 10 de abril. La decisión ha sido anunciada hoy a los medios de comunicación e incluye una reducción del horario donde sí pueda estacionarse: sólo se podrá aparcar de 22.30 a 7 horas, 1,5 horas menos (Grezzi dijo que todas las líneas, menos la 63, funcionan a las 7 de la mañana).

Grezzi responde así a las presiones y peticiones de taxistas y conductores de EMT, que habían pedido en varias ocasiones una medida que consideraban clave para mejorar la movilidad nocturna. En la práctica, la decisión del edil de Compromís (que ya metió la idea en un cajón en 2015 cuando Ribó lo desautorizó públicamente) supondrá que no se podrá aparcar en el carril bus en horario nocturno en las siguientes vías: Cardenal Benlloch, Eduardo Boscà, Primado Reig, Peset Aleixandre, Burjassot, gran vía Fernando El Católico, gran vía Ramón y Cajal, Pérez Galdós, Giorgeta, Jesús, Quevedo, Jacinto Benavente, Blanquerías, Conde Trenor, Barcas, Pascual y Genís, Marqués de Sotelo, Paz, plaza de Tetuán, Xàtiva, Ángel Guimerà, Ruzafa, Pintor Benedito, San Vicente Mártir, Dolores Marqués, Alboraia, plaza del Temple, General Elio, Instituto Obrero y Peris y Valero. También se elimina lo que Grezzi tilda de «excepcionalidad» (vigente desde 1999) en Guillem de Castro, Xàtiva, Guillem Sorolla, Espinosa, Padilla, Laura, Antiguo Reino, Císcar, Marqués del Turia y Ramón y Cajal entre los números 2 y 12.

Junto a esta decisión, Grezzi prometió mejorar la red nocturna de la EMT con la reasignación «de los recursos disponibles en EMT los fines de semana y vísperas de festivo en horario nocturno para duplicar en ese mismo periodo el servicio en las dos líneas nocturnas radiales más utilizadas», según indica el documento. Se refiere Grezzi aquí a la N1 y la N6. El concejal anunció, además, la supresión del Correnit, que tildó de «infrautilizado». En ese mismo texto, el edil se compromete a favorecer la segregación de carriles de EMT «allí donde las condiciones y dimensiones de la vía lo permitan y la actuación suponga un beneficio de su regularidad y velocidad comercial».

Junto a Matías Perelló y Centelles, la próxima será Colón, apenas tres semanas después de negar a este diario que se fuera a implantar. Movilidad Sostenible añadirá placas informando de la nueva norma y retirará las antiguas. La medida fue anunciada ayer a diversas entidades vecinales en una reunión celebrada en las dependencias municipales de Tabacalera. La idea de Grezzi era informar hoy a los medios a través de un comunicado.

Frente a la prohibición, lo estuvieron en septiembre de 2015 y es previsible que lo estén ahora, las asociaciones de locales de ocio nocturno y de hosteleros. Consideran clave que se permita aparcar en el carril bus por la noche para que quienes viven fuera de la ciudad puedan acercarse al centro a cenar sin tener que recurrir a los centros comerciales situados en la periferia donde es fácil aparcar.

Y es que esa es la otra clave de la cuestión: el aparcamiento en la ciudad. De hecho, la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella le pidió ayer al concejal Grezzi que negocie con los aparcamientos situados en la periferia del centro histórico tarifas nocturnas. «Nos ha dicho que hay 3.000 plazas alrededor de la ronda interior, pero no sirve de nada si no tienen una tarifa especial por la noche o, siquiera, si no abren por la noche», comentó ayer Trini Piquer, miembro de la coordinadora.

La nueva intentona de Grezzi es la segunda en este sentido, después de que las asociaciones de taxistas se llevaran una mala noticia en el último pleno de la Mesa de la Movilidad, cuando pensaban que se iba a anunciar la medida y no ocurrió así. Ya en septiembre de 2015, LAS PROVINCIAS publicó que Grezzi lo había anunciado durante unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Sin embargo, apenas una semana más tarde el alcalde Ribó aparcó la iniciativa tras afirmar que lo que publicitó el edil fue una «reflexión genérica» y que no estaba incluida ni en el programa electoral de 2015 de Compromís.