Los vecinos de Marxalenes piden protección para las alquerías de la calle Olba de Valencia

El barrio de Marxalenes, un distrito con mucha y muy rica historia, cuenta con edificaciones antiquísimas. Algunas de ellas se encuentran en el parque municipal, y van a recibir en los próximos años una inversión de 2,6 millones de euros para su restauración y uso vecinal. Sin embargo, hay otras en el barrio que no tienen tanta suerte.

La Asociación de Vecinos de Marxalenes denunció a principios de esta semana que han aparecido pintadas en los muros de una de las alquerías de la calle Olba.

“Un día nos encontramos las pintadas; no tengo nada en contra de los grafiteros, me parece una clase de arte, pero que pinten las dos fachadas de una alquería que es Bien de Relevancia Local, y anterior al siglo XVII, me parece una aberración; es vandalismo, pero también hay una dejadez máxima por parte del Ayuntamiento”, denunció Paco Llamas, presidente de la asociación vecinal.

“En enero vinieron los técnicos, vieron cómo estaban, limpiaron, sacaron la basura, cerraron, tapiaron, y hasta hoy”, señaló Llamas, en relación a los últimos trabajos municipales realizados sobre el conjunto arquitectónico de la calle Olba. “Yo no sé si es por falta de competencias o de dinero, pero la cuestión es que se está deteriorando todo, y se nos va a caer”, añadió.

“La gente no sabe qué es esto; ven que es algo viejo, que se está cayendo, y quieren que lo derriben; los que tenemos algo de conocimiento al respecto, pretendemos que se restauren”, aseguró Paco Llamas.