Relevo en una histórica entidad

valencia. A las puertas de celebrar el 150 aniversario de una histórica entidad como la Escuela de Artesanos de Valencia, su presidente durante las últimas cuatro décadas, Antonio Salinas, dice adiós al cargo pero no al colegio. «Ha llegado el momento de dar un paso atrás y que entren nuevos aires. Pero hasta que me muera seguiré siendo patrono de esta entidad», confesó emocionado Salinas a LAS PROVINCIAS.

Llegó en 1961 a la junta directiva de las entonces catorce escuelas que conformaban una asociación que no una fundación como en la actualidad. «Todo era diferente, desde la enseñanza hasta la vida en general», alegó el expresidente. Y es que salinas ha vivido en las Escuelas de Artesanos la creación de un sistema educativo reglado. «Antes dábamos clases libres y gratuitas a gente sin demasiados recursos para favorecer la igualdad de oportunidades. Hoy esta sigue siendo la base de nuestra gestión. Mi objetivo era dar a los chavales que no tienen recursos un sitio para aprender y me voy orgulloso porque cada año se matriculan cerca de 1070 estudiantes», remarcó.

Los tiempos cambian y las personas también. Fue precisamente su tío quien le dio el relevo de la presidencia en 1979 y 38 años después Salinas deja paso a Javier Orozco para tomar las riendas. El nuevo al mando tiene como principales propuestas: trabajar la internacionalización de la escuela, participar en programas de excelencia de innovación docente y buscar más y mejores convenios con empresas para «garantizar no sólo la calidad de la docencia sino también asegurar un buen futuro laboral a los alumnos en estos momentos de crisis», declaró Orozco.

La vinculación de este con la entidad también viene de largo. Su padre ya fue miembro de la junta directiva, por eso asegura que «es un honor especial ocupar este cargo porque toda la vida las escuelas han estado muy presentes en mi casa. Vengo con ganas de hacer muchas cosas». «Tener mucha constancia y un espíritu de servicio y entrega» es el consejo que el veterano Salinas le da a su sucesor para llevar una entidad «creada para ayudar a Valencia y los Valencianos».

Existe una relación muy estrecha entre la escuela, la ciudad y el barrio. Además or ella pasaron ciudadanos ilustres como Sorolla , Segrelles, los hermanos Benedito o Amadeo Roca entre otros. Artistas de éxito de antes pero también de ahora, como Irene Grau o Victoria Francés, son los que llenan de tesoros las paredes de esta escuela que sigue formando a profesionales que hacen historia.