Masiva manifestación en Valencia contra la política lingüística del Consell

Cerca de un millar de personas, según la organización, se concentraron ayer en Valencia para protestar contra el modelo lingüístico «que quiere imponer el Consell», en palabras de uno de los portavoces de la plataforma 'No al decretazo, sí a la elección', organizadora de la manifestación.

Los asistentes portaban carteles con lemas como 'Libertad, no al decretazo de Marzà', 'Libres para elegir la educación de nuestros hijos', 'Somos valencianos y hablamos castellano', 'En español me siento como un pájaro, ¡puedo volar más lejos!', 'Marzà, el mundo ya es global y tú eres regional' o 'No a la vulneración de los derechos constitucionales de nuestros hijos'. Una gran pancarta con el lema 'No al decretazo, sí a la elección» abría la concentración Aún así el grito más reiterado fue el de 'Marzà dimisión' continuamente coreado por los asistentes.

El gran malestar que está originando la política educativa del Consell congregó en Valencia a padres de Calpe, Torrevieja, Almoradí, Alicante, Valencia, Gandia, Requena, Utiel y otras localidades de la Comunitat. «Esto no es más que el comienzo», explicó uno de los organizadores en alusión a próximas movilizaciones, ya que el enfado por los efectos que está causando el decreto del plurilingüismo es cada vez mayor.

Junto a la entidad organizadora acudieron representantes de Concapa, Fecapa, asociaciones de padres y madres de distintos colegios de la Comunitat, la plataforma Idiomas y Educación, Asociación por la Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana, 'Defenem Valencia' y miembros de partidos políticos como PP, Ciudadanos o Vox, entre otros. También acudió el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve.

La coordinadora de la plataforma de padres 'No al decretazo, sí a la elección', Marisol Legaz, criticó que el decreto supone una «discriminación» a los niños que eligen «los niveles básicos de educación, los que menos peso del valenciano tienen».

«Desde los colegios se han encargado de poner un filtro, supuestamente invitados por la Conselleria, para que los padres no tengamos conocimiento de lo que está pasando», dijo, al tiempo que indicó que «hace poco sacaron el informe PISA en Cataluña» que decía que «de cada diez niños, ocho con fracaso escolar es porque no estudian en su lengua materna», un dato en su opinión «muy preocupante». Legaz lamentó que el Consell está «intentando dividir a la sociedad valenciana creando ciudadanos de primera y de segunda» con la división de línea 'básica', con mayor peso del castellano, y 'avanzada', con más enseñanza en valenciano.

«Nosotros lo que queremos, uniendo a tanto valencianoparlantes como castellanoparlantes, es demostrarle a Marzà que la sociedad valenciana es muy fuerte y que no vamos a dejar que nos dividan, no vamos a dejar que implanten la semilla del odio», afirmó.

Por su parte, fuentes de la plataforma Idiomas y Educación exigieron la derogación del decreto: «Ya no es suficiente con unos arreglos». Además, resaltaron que el decreto crea desigualdades entre los alumnos y «priva del derecho de elegir la lengua vehicular en la que se enseña a nuestros hijos».

Por su lado, el presidente de Fecapa, Vicente Morro, explicó que «apoyamos la manifestación porque estamos ante una imposición del modelo lingüístico y un ataque a la libertad de elección de los padres con motivos ideológicos por parte de la Conselleria de Educación».

Por el Partido Popular acudieron, entre otros, los diputados María José Catalá, Alberto Santamaría y Beatriz Gascón. Catalá señaló que «estamos ante un grupo de la sociedad harto de imposiciones que ha salido a la calle a demostrar su sentimiento y su disconformidad con un decreto que es un chantaje e injusto».

Mientras. por parte de Ciudadanos estuvieron presentes el portavoz autonómico, Fernando Giner, la portavoz de Educación en el Congreso, Marta Martín, y el diputado nacional Toni Cantó,

Giner expresó que «estamos ante un decreto injusto y discriminatorio. Desde que un niño empieza su etapa educativa, ya esta marcado y así se ataca a los derechos de los menores».

En el mismo sentido se pronunció Martín quien indicó que van a presentar una queja ante el defensor del menor. Giner, además, añadió que «esto que está pasando no sólo es por Compromís sino porque el PSOE lo está consintiendo y dejando que hagan lo que quieran». El portavoz autonómico de la formación recordó que tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en Les Corts Compromís es una fuerza minoritaria «por lo que habría que aclarar lo que sucede».

Por su lado, Toni Cantó apostó por la necesidad de «pelear» contra «una ley de imposición de Marzà que pretende que haya valencianos de primera y de segunda», un decreto que a su juicio «lo que hace con el inglés y el valenciano es un chantaje en toda regla».

El acto concluyó con una concentración de todos los asistentes ante la Generalitat en la plaza de Manises donde se leyó un manifiesto en contra del decreto sobre el plurilingüismo y en defensa de la libertad de elección de los padres.

Por otro lado, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, anunció que la «caravana educativa» para criticar el «chantaje» que supone el decreto de Pluriligüismo hará ocho paradas en los próximos dos meses en las comarcas de Valencia, además de en los municipios que lo pidan.