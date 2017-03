«Tenemos que dar a conocer la importancia de nuestra labor»

El pasado jueves por la noche Carmen Pleite fue elegida nueva presidenta del Colegio de Graduados Sociales tras un ajustado escrutinio. La diferencia entre los dos primeros candidatos fue mínima. De hecho, José Molina, que quedó en segundo puesto, ha decidido impugnar el proceso electoral. Los vocales que se incorporan a la junta, por el contrario, han sido los de la candidatura de Molina.

¿Cómo se siente?

Satisfecha, muy ilusionada y dispuesta a ponerme a trabajar cuanto antes.

La otra candidatura ha decidido impugnar las elecciones.

Las diferencias no coinciden. A nosotros nos salen tres votos más mientras que a ellos solo uno. Nos apoyamos en el letrado del colegio y éste decidió no realizar un recuento. Se aplicó un criterio de prudencia basándose en el resultado recogido en las actas.

¿No cree que la labor del graduado social es aún algo desconocida para el gran público?

Sí, sin duda. Y eso que cada vez es una figura más importante y más especializada en el mundo empresarial. Somos el hilo conductor entre la empresa y la administración o entre el trabajador y la empresa. Es una figura imprescindible que requiere mucho trabajo. Pero muchos no saben lo que hacemos y nos confunden con otras profesiones jurídicas. Es una asignatura pendiente dar a conocer nuestras funciones a la sociedad. Un ejemplo es que cuando se publica una plaza en la administración no sale nunca el graduado social y queremos que figure como tal, no diplomados en relaciones laborales.

¿Tienen casos de intrusismo laboral?

Sí. Muchos. La colegiación es obligatorio para acudir a los Juzgados de lo Social, pero en la parte de gestión el intrusismo es grande.

¿Cuáles son los principales problemas laborales del colectivo?

Los de cualquier otro colectivo. Con el problema añadido que para ser ejerciente por libre se necesita tener mucho recorrido, la experiencia, el día a día y requiere formación continua.

Ahora que es la nueva presidenta del colegio, ¿cuáles son sus prioridades?

Las recogidas en el programa electoral. Vamos a limitar los mandatos a ocho años y modificar las reglas electorales para hacerlas más ágiles y más participativas. Queremos también una participación más activa del colectivo, la creación de un código de buen gobierno, aplicar la ley de transparencia...

¿Eliminará cuotas de colegiación?

Vamos a estudiar si podemos eximir de las cuotas a los jubilados o de los desempleados.

¿Habla de un observatorio de la profesión?

Así es.

¿Para?

Para ver si podemos tener iniciativas sobre la economía y el mercado de trabajo; para poder interactuar con la administración y agentes sociales y de esta forma seguir ganándonos nuestro puesto en la sociedad. Queremos intentar hablar con las administraciones para poder tener acceso a la docencia, y dar un impulso a la alta mediación aplicada al terreno laboral. Se ha hecho un curso y se va a continuar en esta línea porque creemos que es un sitio más en el que los compañeros pueden desarrollar su carrera. También buscamos potenciar la figura del graduado social en el campo de los recursos humanos.

¿Ha hablado mucho de formación?

La formación es un puntal. Pretendemos extender las plataformas online y poder hacerla llegar a los compañeros de las comarcas y contar más presencia en redes sociales, digitalización de documentos...