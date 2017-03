El Ayuntamiento tarda seis días en retirar los restos de la Nit del Foc

Restos del disparo de la Nit del Foc efectuado entre los puentes de la Exposición y de las Flores el pasado sábado 18 de marzo permanecían todavía ayer en el solar desde el que se lanzaron al aire hace ahora una semana. Así lo pudo comprobar este diario que constató que la falta de limpieza en el entorno del cauce del Turia es palpable ya casi siete días después del fin de las fiestas y más de 48 horas después de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijera que la ciudad «ya estaba» limpia. De hecho, el Consistorio activó el plan de limpieza horas después de la llamada de LAS PROVINCIAS para interesarse por el estado de la zona.

Tras el disparo del pasado sábado, los restos del mismo permanecieron entre los puentes de la Exposición y las flores. Numerosos usuarios del Jardín del Turia los vieron y lamentaron el aspecto de la zona, días después de terminadas las Fallas. Este diario comprobó ayer a las 11 horas el estado de la zona y constató no solo los restos de sacos de tierra, si no también manchas en el pavimento y restos de carcasas en los alrededores del viejo cauce. Posteriormente, a las 13.52 horas, este diario preguntó al Consistorio por la zona y por cuándo estaba pensado limpiarla. Tras no recibir respuesta, LAS PROVINCIAS pudo constatar a las 15 horas que la zona permanecía igual: llena de sacos de tierra, arena apelmazada y palés de madera distribuidos por la amplísima explanada. Este diario insistió a las 17.57 horas, momento en que fuentes municipales explicaron que no había «ningún problema» con la limpieza. «Está todo limpio en la zona del castillo», aseguraron las mismas fuentes. Sin embargo, más tarde explicaron: «Quedaban por recoger algunas piezas como piedras de hormigón para poner las vallas pero están amontonadas de forma organizada y no comportan ningún problema». «En todo caso, estarán retiradas a lo largo del día», señalaron, cuando habían pasado ya más de cuatro horas de la primera llamada realizada por este periódico.

Tal como pudo comprobar este diario, los operarios comenzaron a retirar los sacos en torno a las 18 horas, después del aviso. Los mismos trabajadores del servicio de limpieza explicaron que no creían que pudieran terminarlo ayer y que continuarían

a lo largo de la mañana de hoy, a la espera de que, cuando estén todos los sacos recogidos, otros trabajadores eliminen la arena y adecenten la zona. Los mismos operarios comentaron que algunos de los sacos ubicados en una de las esquinas de la gran explanada iban a ser trasladados hoy mismo a la plaza del Ayuntamiento para el disparo de la mascletà programado para mañana.

No es la primera vez que el Consistorio limpia tras un aviso de este diario. El 19 de julio de 2016, LAS PROVINCIAS publicó que la presencia de algas en la arena inutilizaba la playa de Pinedo. Contaba con fotografías que lo atestiguaban. Sin embargo, el tripartito limpió la zona afectada y al día siguiente publicó en las redes sociales las imágenes de la playa adecentada. Sin embargo, la limpieza llegó cuando la concejala Pilar Soriano así lo decidió tras negarse a hacerlo en primera instancia aduciendo criterios medioambientales.