La EMT suprime sin previo aviso el abono descuento de 6.500 usuarios

La situación se ha repetido esta semana más de 6.500 veces. Un usuario de la EMT intentaba subir al autobús pero el lector le daba error y tenía que pagar el viaje. Su abono había sido uno de los desactivados por la empresa a partir del pasado lunes por no cumplir las condiciones de renovación estipuladas por el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, se han anulado más de 6.700 bonos Amb Tu y unos 2.300 bonos Oro, según ha podido saber este diario, lo que ha motivado la protesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y un aluvión de quejas en la EMT y en las Juntas Municipales de Distrito, según explican distintas fuentes consultadas por este diario.

A finales del pasado año, la EMT anunció una novedosa campaña antifraude destinada a controlar que los beneficiarios de cada uno de los títulos sociales, tanto para personas en situación de desempleo como pensionistas, entre otros, cumplían las condiciones para disfrutar de dichos abonos. El Bono Amb Tu, de nueva creación, es para personas en situación de desempleo y renovarlo cuesta 10 euros al año. El Oro, por su parte, es para pensionistas empadronados al menos seis meses en Valencia y cuesta 20 euros al año.

Ciudadanos denuncia la «falta de coordinación» municipal La oposición en el Ayuntamiento de Valencia criticó el jueves el proceder de la Empresa Municipal de Transportes al retirar los títulos sin aviso. «Desde Ciudadanos denunciamos descoordinación entre EMT y el Ayuntamiento de Valencia en este asunto, lo cual se está traduciendo en protestas y colas de afectados en atención al cliente de EMT y en las Juntas Municipales de Distrito», dijo el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés mientras el del PP Alberto Mendoza aseguraba que las cosas «no se hacen así»: «Debería haber habido un aviso previo». «No es lo mismo actuar a año entrante y avisando con tiempo a los afectados que actuar con el año en el final de su tercer mes y de lunes para martes. Es lógico que la gente afectada esté protestando, sobre todo si no se les anuncia personalmente que van a causar baja y se les explica los porqués de la misma. Vamos a pedir al concejal Grezzi explicaciones por este asunto en la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, que nos dé detalles de lo sucedido y lo que van a hacer desde el Ayuntamiento y desde EMT para disminuir el lógico descontento», comentó el concejal Estellés. Mendoza, por su parte, dijo que «lo normal» habría sido avisar a la gente «de manera individualizada» y recordó que los funcionarios que trabajan en las Juntas de Distrito «llevan mucho tiempo denunciando falta de coordinación» en la petición de títulos con descuento. «Los valencianos ya sufrieron las colas que hubo a finales de año y, además, ya han pagado los 10 ó 20 euros que cuesta la renovación de los títulos», explicó el concejal Mendoza.

El pasado martes, la EMT procedió a «pasar a la lista negra» todas las tarjetas que no cumplían los requisitos: estar dado de alta en el padrón municipal en caso de los bonos Oro y estar inscrito como demandante de empleo y no tener el alta laboral en la Seguridad Social en el caso de los bonos Amb Tu.

Según ha podido saber este periódico, las tarjetas afectadas son unas 9.000 en total, tal como señalan fuentes de toda solvencia. Sin embargo, si bien la mayoría de los bonos Amb Tu desactivados estaban en uso (poco menos de 6.000), solo unos 700 de los 2.300 bonos Oro afectados seguían en uso: el resto correspondían o a personas fallecidas o a personas empadronadas fuera de la ciudad que ya no hacían uso de las tarjetas. Los bonos son rechazados en las validadoras de los autobuses desde el pasado martes. Así las cosas, miles de clientes se han encontrado, al momento de subir en el vehículo, con que no podían hacer uso de sus abonos. Los conductores tenían orden de pedirles que abonaran el trayecto y remitirles a las Juntas Municipales de Distrito para comprobar el motivo de la suspensión de sus abonos, lo que ha provocado no pocas escenas de perplejidad en los autobuses de toda la ciudad, sobre todo en aquellos beneficiarios del bono Amb Tu que han visto cómo les era retirado el descuento apenas dos meses después de renovarlo «y por trabajar apenas unos días en Fallas», según fuentes de los trabajadores de la empresa.

Las protestas han llegado hasta la Federación de Asociaciones de Vecinos, tal como asegura la presidenta de la entidad, María José Broseta. «Nos han llegado quejas, nos han hablado de una desactivación masiva de bonos», comentó la dirigente vecinal. Su homóloga en la Asociación de Vecinos de Nou Moles, Casilda Osa, confirma la situación. «Nos derivan a las Juntas Municipales de Distrito y creemos que ha debido de ser un error porque hay muchos bonos anulados», explicó el jueves. Los vecinos lamentan que muchos de ellos renovaron los bonos hace apenas dos meses y no saben si podrán recuperar su dinero.

La empresa insiste en que no hay ninguna novedad, pese a que miles de bonos fueron suspendidos esta misma semana. «Que los títulos subvencionados serían constantemente revisados para evitar el fraude es conocido y ya ha sido noticia. Y esa situación no ha cambiado», explicaron fuentes de la empresa después de que el mismo gerente de la entidad, Josep Enric García Alemany, declinara hacer declaraciones al respecto. La primera tanda de desactivaciones, llevada a cabo el pasado mes de enero, terminó con 8.000 beneficiarios del Amb Tu y 44.000 del Oro menos que en 2016.