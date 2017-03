Perfil valenciano para la diplomacia del Papa

El valenciano monseñor Santiago de Wit Guzmán, aportará un perfil valenciano a la diplomacia de la Santa Sede. El papa Francisco lo puso ayer al frente de la Nunciatura Apostólica en la República Centroafricana. La noticia se dio a conocer desde Roma. Poco más tarde, tras el Ángelus fue el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien puso en conocimiento de la Iglesia valenciana el nombramiento de un hombre que ayer aseguró que siempre se sentirá sacerdote del territorio eclesiástico que le vio nacer.

De Wit, nacido en Valencia el 5 de septiembre de 1964, se encontraba ayer en la sede episcopal de la calle Palau cuando el purpurado comunicó la novedad que obtuvo como respuesta el aplauso de los presentes. El recién designado Nuncio agradeció tanto al cardenal Cañizares como a los demás asistentes su «presencia, aplauso, amistad y oración, porque siempre me he sentido, y me seguiré sintiendo, sacerdote de esta diócesis de Valencia», según informaron desde el arzobispado.

Las palabras de De Wit no sólo fueron de agradecimiento. Se confesó, además, «abrumado y asombrado de que el Señor y la Iglesia se fíen de mí». No dejó de reconocerse «contento» por poder ser instrumento «de comunión y de reconciliación de paz allá dónde me quiera llevar».

El destino para el que ahora le ha escogido el Pontífice llega precedido de un amplio y profundo bagaje por los pasillos de la diplomacia de la Santa Sede. La hoja de servicios del valenciano descubre un buen número de misiones diplomáticas. Fue secretario de las nunciaturas apostólicas en la República Centroafricana y en la República del Chad entre 1998 y 2001. En los Países Bajos en el periodo de 2001a 2004, cuando se trasladó a Paraguay hasta 2007. Además, ha sido consejero las nunciaturas apostólicas en Egipto entre 2007 y 2010, en la República Democrática del Congo de 2010 a 2012. Este último año fue nombrado consejero de la Nunciatura en España. Desde este puesto recibió ayer la nueva responsabilidad que le ha encomendado el papa Francisco.

Un largo periplo

El periplo del nuevo Nuncio Apostólico en la República Centroafricana comenzó en 1994 cuando partió a Roma para cursar estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica. Allí estuvo hasta 1998. Con anterioridad se había formado en tierras valencianas. Estudió Bachillerato en Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Después llegó el es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad San Tommaso d'Aquino de Roma. La ordenación sacerdotal la recibió en Valencia el 27 de mayo de 1989. El arzobispado de Valencia añade a estos datos que a partir de ese momento permaneció incardinado en la diócesis de Valencia hasta que partió a Roma y luego se fueron siguiendo sus destinos diplomáticos.

La Iglesia valenciana le trasladó ayer su sentimiento a través de su máximo representante, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien acaba de ser elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Tras comunicar su nombramiento aseguró que la diócesis «se siente muy honrada por el Santo Padre al designarte para esta misión que hizo el Papa allí mismo -en referencia al viaje apostólico que realizó el Pontífice a África en 2015. Por eso, a través de tu persona, nos sentiremos más unidos todavía al papa Francisco y también a África, que tanto necesita de nuestros desvelos», apuntó el cardenal. Cañizares le comunicó que Valencia viaja con él «a Centroáfrica y cuentas con la unidad de todos nosotros en tu plegaria y en lo que necesites».