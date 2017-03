Falsos mensajes con ofertas de empleo colapsan el teléfono y la sede de Correos

«Correos RRHH informa: Oferta contrato 6 meses turno tarde, 4 horas, si estás interesado, llámanos urgente teléfonos **** si no contacta antes del 16/03/17 10:00 h. consideramos que no le interesa. saludos». Así rezaba el mensaje de texto que buena parte de las personas que se habían presentado a unos exámenes para trabajar en la empresa postal recibieron en sus teléfonos móviles. Ante esta situación, Correos recibió un aluvión de llamadas telefónicas que lograron colapsar las líneas, por lo que gran parte de los interesados no podían contactar con la citada compañía. Por ello, decenas de personas decidieron acudir ayer a la sede de la plaza del Ayuntamiento de Valencia con el fin de confirmar que seguían estando interesadas en optar a uno de los puestos de trabajo ofertados, lo que originó largas colas a las puertas de la estafeta de Correos en la plaza consistorial de la capital.

Desde la sección sindical de la Confederación General del Trabajo en Correos de Valencia lo achacaron a «un malentendido», mientras que la empresa, directamente, advirtió del envío de «mensajes falsos». En concreto, el sindicato señaló que la aglomeración de personas se había producido «ante una oferta de empleo que la empresa ha enviado a través de un mensaje de texto muy confuso»; por lo que achacó el colapso de las líneas telefónicas a que «la avalancha de llamadas no fue prevista ni gestionada desde la empresa», de ahí que muchas personas optaran por personarse en Correos.

Correos, por su parte, aclaró que envió un SMS a las personas que se presentaron en Valencia al último examen de consolidación convocado por la empresa postal. El objetivo de este mensaje era ofrecer contratación para el reparto de notificaciones durante los próximos meses y, en él, se facilitaban varios teléfonos para atender la oferta de estos contratos.

Sin embargo, una errónea comunicación enviada también vía SMS por algunas organizaciones sindicales de la empresa «ha generado una acumulación de llamadas en el departamento de recursos humanos, ya que estos mensajes se han remitido a personas que no cumplían con los requisitos establecidos para la oferta».

Para desbloquear la situación y poder atender todas las llamadas que se están recibiendo y poder comprobar que los candidatos reúnen los requisitos, la empresa postal ha alargado el plazo, que finalizaba ayer, hasta el próximo día 23 de marzo. Este cambio se ha comunicado de nuevo vía SMS a los verdaderos candidatos.

Desde Correos insistieron en que, en paralelo, «se han estado reenviando SMS falsos», de ahí el conflicto.