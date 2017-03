El Síndic ya tramita una treintena de quejas contra el modelo lingüístico

El Síndic de Greuges tramita en la actualidad una treintena de quejas presentadas por particulares que buscan un pronunciamiento sobre el nuevo modelo plurilingüe de las escuelas, según los datos facilitados por la institución. Para poner en contexto la cifra, hay que tener en cuenta que el decreto que lo regula es oficial desde hace poco más de un mes y todavía no ha tenido efectos prácticos entre los alumnos o sus familias, pues se aplicará en los tres cursos de Infantil a partir de septiembre.

De hecho, hasta ayer los colegios podían trasladar a Educación la nueva modalidad elegida por los consejos escolares o las titularidades en el caso de los concertados. Es decir, es plausible que el dato aumente una vez se aprueben los nuevos pesos del valenciano y el castellano en los centros si la decisión hace que haya padres disconformes, más allá de los que ya han actuado al rechazar la filosofía del decreto.

Buena parte de los escritos tienen que ver con la asociación Idiomas y Educación, un colectivo formado por familias críticas con el modelo que ha impulsado diferentes acciones de protesta, entre ellas, la difusión de una plantilla para presentar quejas tanto al Síndic como al Defensor del Pueblo estatal.

En el documento se denuncia que existe «discriminación» hacia el castellano en relación a que los niveles avanzados (los de máximo peso del valenciano) tienen más horas de inglés o certificaciones automáticas que no existen para los básicos (los de más castellano), o que las familias pierden el derecho a elegir al desaparecer el sistema de doble línea. El texto concluye pidiendo que «en caso de que exista lesión de derechos o aspectos que reconozcan los inconvenientes en la aplicación del decreto en la educación de nuestros hijos se tomen medidas para que sea retirado por la administración».

La norma, que permite hasta cinco horas semanales adicionales en inglés para el nivel más avanzado frente a las dos de los básicos, está levantando ampollas en las zonas castellanohablantes. La mejor prueba es que hay ayuntamientos gobernados por partidos progresistas y de izquierdas que están aprobando mociones contra la misma o presentando escritos críticos ante Educación.

Buen ejemplo es el municipio de Requena, gobernado por el PSPV. En el pleno del día 9 se aprobó una moción de Ciudadanos -hubo otras dos similares- en la que se instaba al Consell a permitir que el peso del inglés y las certificaciones no dependieran del modelo elegido, además de facilitar las consultas a las familias sobre el mismo. Contó con 19 votos a favor (PSPV, PP, Ciudadanos, Requena Participa y Partido de Requena y Aldeas) y con abstención del concejal de Izquierda Unida.

En Villena, donde gobiernan Los Verdes, el consejo escolar municipal ha mostrado su rechazo al decreto por su «ambigüedad», incluyendo los votos del citado partido y de los socialistas, según informó ayer Radio Valencia.

Además, la junta de gobierno local ha presentado una propuesta a la conselleria donde se pide que las comarcas castellanoparlantes tengan las mismas oportunidades que las de habla valenciana y que no existan diferentes titulaciones para cada una. «Se proponen medidas complementarias para la no discriminación de las comarcas castellanas», dijo ayer la alcaldesa en funciones, Mercedes Menor. Como recogió Europa Press, la corporación local considera que el decreto tiene «muchas cosas buenas», como que se potencie la educación plurilingüe desde Infantil para que el alumnado posea las competencias que se exigen en valenciano e inglés, si bien Menor añadió que «defender a las comarcas castellanoparlantes no significa renegar del valenciano».

En Torrevieja, en febrero el ayuntamiento informó de que había remitido un escrito a Educación en el que mostraba su apoyo «a las demandas de la comunidad escolar», recordando que hay «gran cantidad de madres y padres que consideran que se da un trato discriminatorio hacia la lengua inglesa, que pierde horas en diferentes niveles respecto a la situación actual». El consistorio, gobernado por cuatro partidos -Los Verdes, el PSPV, EU y APTce-, planteaba la aplicación de planes experimentales para sus centros, idea que defendieron las Ampas en sus alegaciones, que no fueron aceptadas. A la espera de la decisión final de conselleria, la mayoría de centros han optado por los niveles básicos.