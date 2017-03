Cañizares regresa a la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal

La Iglesia valenciana gana protagonismo en el escenario católico español. El cardenal arzobispo de Valencia, el valenciano Antonio Cañizares, alcanzó ayer la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con 45 de los 76 votos emitidos. Regresa así al puesto que ya ocupó tiempo atrás. El purpurado pasa de ser miembro del Comité Ejecutivo durante el último trienio a sustituir a su predecesor en la diócesis de Valencia, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ayer obtuvo el apoyo de 28 obispos, según la información de la CEE.

Poco antes de que se conociera el nombre del vicepresidente, los obispos españoles renovaron su confianza en el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, para la presidencia. El prelado castellano repite en el puesto y ahora lo hace acompañado de Cañizares, como ya ocurrió en el periodo 2005-2008. Se reconstruyen, pues, los pilares sobre los que hace 13 años se apoyó la cúpula de la Iglesia española. Ante esta reedición, el recién reelegido presidente no tardó en señalar que no se trata de «una vuelta atrás». Blázquez se apartó de esta interpretación al tiempo que abogó por la «unidad». Antonio Cañizares contó 20 papeletas en la votación destinada a elegir presidente.

Apuesta por el equilibrio

¿Qué razones llevaron a los prelados a avalar con sus papeletas los nombres de los titulares de las sedes vallisoletana y valenciana? Continuidad en el primer puesto y cambio en el segundo son las circunstancias que a primera vista se extraen y que fuentes del entorno del gobierno de la Iglesia valenciana consideraron que responden a una apuesta por la búsqueda de «equilibrio», en la medida en que el resultado de la votación integra «dos sensibilidades», que apuntarían en la dirección de deslindar posturas que algunas opiniones diferencian en moderadas y más conservadoras.

«Son matices, no posturas distintas», puntualizaron otras voces insistiendo en que ambos se encuentran «en la línea del papa Francisco». No obstante, descubrieron esos «matices» apuntando que «el perfil de Blázquez es de reflexión, de conservar lo que ya hay, mientras que Cañizares está planteando novedades, sobre todo, en lo que se refiere a la presencia de la fe en la vida pública». Una revisión a sus escritos o intervenciones descubren esa preocupación que refieren del purpurado nacido en Utiel en 1945 por las manifestaciones públicas de la religiosidad.

Los expertos en asuntos eclesiásticos consultados por LAS PROVINCIAS recalcaron esa inquietud del arzobispo valenciano por la presencia de la religión en la sociedad, que Cañizares escenifica en su preocupación «por los asuntos de la educación, la enseñanza de la religión, la universidad».

El profesor César Izquierdo, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, al interpretar la elección, incidió en el interés de los titulares de las diócesis españolas en conceder espacio a los temas de actualidad. En declaraciones a Europa Press destacó que la reelección del arzobispo de Valladolid confirma «su liderazgo al frente de la Iglesia». Añadió que es muestra de que los obispos «están de acuerdo con su postura firme, y a la vez templada, en los temas que afectan más de lleno a la Iglesia y a la sociedad. La elección del cardenal Cañizares aportará probablemente un punto de mayor presencia activa de la Iglesia en los temas candentes de la actualidad».

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación el reelegido presidente de la CEE reveló que les había trasladado a los obispos su agradecimiento y un sentido de «unidad». Según informó Europa Press, les comunicó que están «todos unidos por la ordenación sacramental, en concreto episcopal, y estamos unidos en la misma misión». Recordó también que entre 2005 y 2008 ya presidió junto a Cañizares esta institución y fue una convivencia «muy normal y muy grata para todos» y se ha mostrado seguro de que también lo será en este nuevo trienio.

Con el trienio que ahora se abre, Blázquez completará el tiempo en el que puede seguir como presidente. Pronto cumplirá 75 años, momento en el que tendrá que presentar la renuncia por edad. Como se ha visto en otros casos, el Pontífice suele prorrogar la aceptación de la renuncia, de manera que podría finalizar el mandato. No obstante no habría opción a la reelección porque este es el segundo trienio consecutivo al frente de la CEE. El caso de Cañizares es otro. El valenciano podría repetir en el futuro como vicepresidente o ser presidente, en tanto que dentro de tres años todavía no habrá cumplido 75 años, si las elecciones se celebran en marzo. Además, no acumula trienios sucesivos de gobierno.

El comité ejecutivo también se renovó ayer siguiendo la línea que algunos llamas de búsqueda de equilibrios. Contará con Blázquez y el secretario general de la CEE, Gil Tamayo. Además con Cañizares; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el cardenal Osoro, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y el de Zaragoza, Vicente Jiménez.