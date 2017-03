Giuseppe Grezzi califica de «hazaña» el anillo ciclista y lo publicita con un cartel

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentado este martes el cartel conmemorativo con el que quiere celebrar "la hazaña" de que la ciudad disponga ya de un anillo ciclista que en sus primeros 10 días de funcionamiento ya se ha demostrado que es "un éxito" y marcará "un antes y un después no solo en Valencia sino en España". El cartel, obra de Julia Cejas, se colocará en las marquesinas de los autobuses y de JCDecaux.

No obstante, Grezzi ha apuntado que todavía no se pueden dar datos porque estas dos primeras semanas, al coincidir con el inicio de las Fallas, no se pueden dar cifras comparables. Por ello, los técnicos aconsejan a esperar a una "semana tipo", con una actividad laboral y escolar normal, para realizar las mediciones del incremento de ciclistas.

Aún así, ha señalado que este anillo es ya la infraestructura ciclista más usada, por delante de los carriles bicis de las zonas universitarias de los Naranjos y Blasco Ibáñez. Además, el uso se verán muy incrementado con la conexión del barrio de Benimaclet y en mayo con la Avenida del Cid.

En cualquier caso ha resaltado que este anillo ciclista es "un éxito" porque es una estructura que "aumenta la posibilidad de elección de transporte seguro en la ronda interior" ya que no solo para los ciclistas, sino para los peatones al bajar las motos a la calzada, que dejan de este modo de circular por las aceras. En ese sentido, ha señalado que realizarán una campaña informativa entre las tiendas de bicis de alquiler para recordar a los turistas que no se pude circular por las aceras.

"Entorno amable"

En ese sentido, ha resaltado que se ha logrado un "entorno más amable", al reducir el impacto del ruido y de la contaminación, y "fácil de recorrer" con una conexión ciclista bidireccional pintando los cruces de rojos y con una señalización especial de preferencia de los peatones.

Así, ha resaltado que se mejora la seguridad de las personas en "enclaves clave" como la calle Colón, la Estación del Norte, los accesos a los museos y al centro histórico por donde circulan hasta 30.000 personas.

Por contra, ha recalcado que ha habido "pocas incidencias" como el camión que entró en el anillo ciclista en la calle Xàtiva y atropelló a un ciclista. Grezzi ha resaltado que los ciclistas "respetan mucho" la preferencia de los peatones y los conductores también se están acostumbrando.

Preguntado por si se van a colocar semáforos en sentido contrario de la marcha en 23 de los 45 cruces que ahora no hay ha replicado: "alabo el trabajo de los técnicos y doy todo mi apoyo si se pone en cuestión su profesionalidad. No tengo más que decir".

Así, ha apuntado que las claves para que incrementar el uso de las bicis, como señala un estudio danés, es contar con una buena infraestructura y establecer una cultura de la bici. "Nosotros acabamos de empezar", ha apostillado.