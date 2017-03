La última estafa a la solidaridad

El reloj marca las 00:42 horas del 9 de enero de 2017. El editor Alejandro Ruiz, de 27 años, acude a la comisaría del distrito madrileño de Puente de Vallecas para denunciar otra supuesta estafa a la solidaridad. El alto nivel de vida de un enfermo que pide dinero para su tratamiento, la estrategia que sigue el paciente para conseguir donaciones, las consultas que realizó el joven a varios médicos y el 'caso Nadia' (la niña enferma utilizada por su padre para lucrarse) han hecho que Ruiz desconfíe. El editor explica sus sospechas al policía que le atiende en la oficina de denuncias: Paco Sanz González de Martos, de 46 años, está fingiendo la gravedad de su enfermedad para obtener ganancias económicas, presuntamente, que luego no destina a la curación de los 200 tumores que asegura tener en su cuerpo.

Tras una investigación que duró seis semanas, la Policía Nacional detuvo el pasado jueves a Sanz y a sus padres por los delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La noticia de los arrestos fue retransmitida en directo por el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Desde ese momento, otro 'caso Nadia' planea sobre la Pobla de Vallbona, localidad donde reside la familia que está bajo sospecha, y la indignación de los afectados por la presunta estafa no se hace esperar en las redes sociales.

Una de las diligencias de investigación realizadas por la policía consiste en el rastreo de movimientos bancarios de hasta 250.000 euros en 21 cuentas abiertas por Paco Sanz júnior en los últimos años, aunque en la actualidad solo seis se encuentran activas.

Alto nivel de vida

Afirmaba que no podía pagar el alquiler y usaba un iPhone

El alto nivel de vida de un enfermo que no tenía dinero, según él, ni para pagar el alquiler de su casa, levantó

las sospechas del editor. Según su denuncia, Sanz vestía ropa muy cara y utilizaba un ordenador de la marca Apple, un Ipad y un Iphone, tres aparatos electrónicos valorados en más de 3.500 euros, que se observan en las fotografías y los vídeos que el detenido difundió en las redes sociales para pedir dinero. Supuestamente, los fondos eran para costear su tratamiento en Estados Unidos, pero algunas personas empezaron a sospechar que el enfermo destinaba los donativos a otros fines y lo criticaron en Twitter. Sanz entonces bloqueó en la red social a estos usuarios para que no desprestigiaran más su campaña solidaria. «Cuando le preguntaban por el destino del dinero recaudado nunca respondía o los bloqueaba para que no se hicieran públicas las preguntas», asevera Ruiz.

Estrategia para lograr donaciones

Instaba a menores a enviar SMS de tarifación adicional

El editor también denunció la supuesta estrategia que el hombre ahora encarcelado seguía para conseguir donativos de menores con edades comprendidas entre los 12 y 16 años. A estos adolescentes «podía pedirles que le enviaran mensajes de texto a un número de tarifación especial», ya que al ser menores «lo hacían de una forma impulsiva sin pensar en la factura del teléfono, pues la pagaban sus padres».

Ruiz relata en su denuncia que conoció a Sanz en marzo de 2014 tras un vídeo que el presunto estafador colgó en internet. «Envié tres mensajes de texto por valor de 4,35 euros al número que tenía habilitado para recibir donaciones, y le ayudé a recaudar dinero a través de las redes sociales. Me dijo que iba a morir si no recibía el tratamiento en Estados Unidos», explica el joven.

Como trabajaba en una editorial, Ruiz se ofreció a ayudarle, sin ánimo de lucro, en la publicación de un libro para recaudar fondos, y el 3 de enero de 2015, viajó a la Pobla de Vallbona para firmar los contratos editoriales. «Me sorprendió que se negara a que yo pagase la comida, y que la abonara él con una tarjeta de crédito, cuando dos días después pidió dinero en Twitter para pagar el alquiler».

Desprecio a la verdad

Decía que le quedaban seis meses de vida para dar pena

En 2015, el enfermo dedicó un apartado en su libro «Paco Sanz. Una vida de sueños, una vida de lucha» a su miedo a morir con comentarios lacrimógenos sobre los seis meses de vida que, según él, le habían asegurado los médicos que le quedaban. Y ese mismo año aumentó sus recaudaciones con esta publicación. «Empecé a dudar de su buena fe porque tenía muchas pretensiones económicas con el libro», sostiene Ruiz, que rompió entonces su relación con Sanz y empezó a investigar la gravedad de la enfermedad.

Consulta a expertos médicos

El tratamiento de EEUU es gratuito en el Hospital La Fe

Tras localizar a la doctora que diagnosticó la enfermedad al protagonista del libro, el joven descubrió que la dolencia no es tan grave y que tampoco necesita una hospitalización en Estados Unidos. También consultó a la Federación Española de Enfermedades Raras y le contestaron que no existe «ningún tratamiento específico para el síndrome de Cowden en EEUU, y que puede encontrarlo de forma gratuita en La Fe». Después de estas averiguaciones, Ruiz decidió presentar una denuncia al considerar que Sanz cometía un delito de estafa «al apropiarse de un dinero que no emplea en la causa solidaria que anuncia».