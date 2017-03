«Este trabajo lo he hecho por cariño hacia mi tierra y hacia el público»

El próximo sábado, 18 de marzo, junto con el ejemplar de LAS PROVINCIAS y a un precio simbólico de 50 céntimos, se ofrecerá un CD con una grabación inédita realizada hace un año en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Un concierto en el que Francisco y la Banda Sinfónica La Artística Manisense ofrecieron una selección de temas que todo buen aficionado va a valorar como «una pequeña joya de nuestra música». El promotor de esta iniciativa ha sido el cantante valenciano Francisco que ahora ha contado con el apoyo de LAS PROVINCIAS para hacerlo llegar al público, con la particularidad de que los beneficios del disco se dedicarán íntegramente a Casa Caridad.

¿Cómo y cuándo se gestó esta iniciativa en la que ha puesto tanto empeño?

Tenía muchas ganas de hacer una producción de este tipo, en la que se combinaran grandes compositores líricos valencianos y no valencianos, cantado por mí y con el acompañamiento de una de nuestras bandas. Un repertorio con temas de Serrano y Padilla como grandes referentes de nuestra música. Era una ilusión que arrastraba desde hacía años, aunque era consciente de que se trataba de un proyecto costoso desde el punto de vista del tiempo y del dinero. Porque al no contar con el apoyo de ninguna institución era muy consciente de que lo tenía que hacer únicamente por cariño hacia mi tierra y hacia el público. En realidad es un proyecto que me hacía mucha ilusión como valenciano.

Es decir, que desde el principio no hubo un interés económico.

No lo hubo. Hasta el punto de que cuando acabé la producción decidí guardarla para poder ofrecerla a alguna asociación benéfica y demostrar de esta forma que con un poco de esfuerzo por parte de todos se puede hacer mucho. O al menos ayudar, que hace mucha falta.

¿Y por qué con la Banda Sinfónica La Artística Manisense?

Estuve barajando varias formaciones y La Artística Manisense mostró una gran disposición tanto a la hora de trabajar las partituras como de ensayar. Los músicos han aportado el valor añadido de su entusiasmo y su calidad, puesto que hablamos de una formación no profesional pero plagada de excelentes músicos. En la misma banda he conocido al abuelo, al padre y al nieto tocando un instrumento y eso es lo que le da un valor incalculable a nuestras sociedades musicales. Creo sinceramente que este disco es una joya de la música de nuestra tierra.

Deduzco por lo dice que el resultado ha sido más que satisfactorio.

La perfección no existe, pero con este trabajo nos hemos aproximado. Poner en marcha un espectáculo con 120 músicos y 80 miembros de coros no es fácil. Luego ha habido una producción muy cuidada y creo que entre todos hemos hecho una grabación irrepetible. Tengo la total convicción de que un trabajo como este va a marcar mi carrera profesional.

¿Eligió usted todos los temas?

Sí pero conté con la ayuda de Javier Guna, el director de la banda, que se encargó de adaptar los temas a música de banda e hizo una gran labor de forma altruista. Había temas que debían estar necesariamente como nuestro Himno Regional, del que hice una versión actualizada. Porque cuando gané el festival de la OTI en 1981 mi discográfica me quiso hacer un regalo y me preguntó qué quería. Yo les dije que grabar el Himno Regional en un single que se repartiera gratuitamente. Fue un éxito rotundo no solo aquí sino en países como Perú, Chile, México o Argentina donde, cantándolo siempre en valenciano, me lo piden en todos los conciertos porque pone los pelos de punta. Ahora he querido actualizarlo y la colaboración de LAS PROVINCIAS ha supuesto para mí otro regalo pues me permite hacerlo llegar a las nuevas generaciones. Yo estoy muy orgullo tanto del Himno Regional como del pasodoble ' Valencia'. Creo que son unas versiones muy auténticas, porque en el directo no hay trampa ni cartón.

¿La fórmula de distribuirlo con el periódico le parece idónea?

Creo que es le mejor manera de hacerlo llegar a un público muy heterogéneo. Y la iniciativa de donar el importe a Casa Caridad también me parece extraordinaria. Yo estoy seguro de que esta promoción va a tener tanto éxito que habrá que repetirla, puesto que no hay otra forma de hacerse con el CD y mucha gente va a necesitar una segunda ocasión. Yo estaré encantado de colaborar.

También está ahora de promoción con su último disco 'Francisco 35'

Sí, es un trabajo con la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo en el que recopilo los mayores éxitos de mi carrera como profesional, que ya son 35 años, e incluyo cuatro temas nuevos. El próximo mes empezamos la gira de conciertos para presentarlo, y el 9 de mayo estaré en el Teatro Olympia de Valencia. Cantaré también temas de este disco porque será un placer, aunque sin orquesta. Es muy complicado ir con 180 personas por el mundo. Como tampoco estará la soprano Carmen Avivar que hizo un par de duetos en el disco y a la que estoy enormemente agradecido.

¿Por qué abandonó su faceta como cantante de ópera?

Es cierto que estuve durante cinco años de gira con Montserrat Caballé y fue una experiencia inolvidable. Pero mis hijos empezaban sus estudios superiores y quería estar más cerca de ellos. Necesitaba también hacer cosas más comerciales, más rentables, aunque yo nunca he dejado del todo la ópera. Ahora estoy preparando un montaje de 'Tosca' de Puccini, una de mis favoritas, y preparando un disco con arias famosas. Me encanta estudiar y hacer cosas distintas.

¿Nunca le ha tentado instalarse en Miami para entrar en el mercado estadounidense?

Uno nunca sabe lo que le depara el destino, pero a mí siempre me ha gustado vivir en mi país. No aspiro a tener una mansión ni un yate. Me gusta el trabajo que hago y soy feliz con mi gente, con tener tiempo para estar con mis amigos.