Vecinos pedirán al juez el cierre de la depuradora de Pinedo

Los afectados por la depuradora de Pinedo pedirán la ejecución de la sentencia del pasado enero en el momento en que lo permita el plazo legal de dos meses, después de que las administraciones hayan decidido no recurrir.

La decisión del tribunal de ordenar el cierre de la fase III, conocida como Pinedo II, obliga a paralizar el tratamiento de la depuración de las aguas por las molestias que sufren los vecinos, un equipamiento que está funcionando desde 2005 y que tuvo un coste de 40 millones.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento se han reunido con los afectados y están intentando solventar las deficiencias con un nuevo plan especial que pretende subsanar las afecciones que ocasionan las instalaciones.

De hecho, el Consistorio considera que el cierre de esta infraestructura es inviable porque ofrece un servicio de depuración a una población cercana al millón de habitantes. La depuradora es una de las grandes instalaciones de tratamiento de aguas residuales de la Comunitat. Durante el ejercicio correspondiente a 2015 recibió un volumen de 116.646.636 m3/año, de los que 29.159.182 recibieron tratamiento terciario.

Pese a ello, los afectados por la depuradora, según explicó su abogado José Ortega, continuarán por la vía legal hasta agotar todas las posibilidades aunque consideran difícil que el tribunal decida el cierre y más cuando la administración está preparando una batería de medidas para evitar esta decisión.

Sentencia recurrida

Por otro lado, Ortega explicó que los afectados han decidido presentar un recurso a la sentencia del TSJ, ya que consideran que no se han tenido en cuenta sus derechos. En especial, esperan que el tribunal les reconozca la posibilidad de ser indemnizados por las molestias sufridas durante los años en que ha estado en funcionamiento la depuradora.

El recurso, en este sentido, recuerda la presunción legal de la existencia de molestias y perjuicios a menos de 2.000 metros de las instalaciones, como es el caso. Resaltan que entre la documentación se aportó un reportaje fotográfico del interior de una de las viviendas afectadas.

El escrito sostiene que el Supremo debería «advertir la inmensa contradicción en la que incurre la sentencia al ordenar el cierre de la última fase de la depuradora y sin embargo no reconocer la existencia de perjuicios a los vecinos».

Considera que «la sentencia establece una doctrina que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales en su determinación de que, incluso siendo cierto que la depuradora original y su primera ampliación carecían de licencia de actividad calificada, no es posible, después del mucho tiempo transcurrido, ordenar su cierre como se pide en la demanda». En su opinión la instalación continúa generando el daño que la administración pretendía evitar con la licencia para actividades calificadas. Ante ello recuerda al Supremo que lo que en su momento se pidió al tribunal no fue «la revisión de un acto administrativo, sino que se concreta en la orden de cierre de una actividad clandestina», por lo que según el recurso del letrado la sentencia del TSJ «muestra una sorprendente rebeldía hacia la jurisprudencia (...) según la que «el mero transcurso del tiempo no convalida una actividad ilegal por carecer de licencia». Y en este sentido advierte de los daños que se pueden causar a los intereses generales puesto que la sentencia se convierte en «sustitutivo» de las licencias que nunca tuvieron.