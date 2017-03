La madre que dio en adopción a su hijo pedirá al Consell que le notifique la herencia

Una madre que no sabe cómo localizar al hijo que dio en adopción en 1993, un joven que desconoce por completo que su progenitora biológica le ha legado todos sus bienes y una herencia firmada sobre la mesa de un notario de Valencia que espera destinatario. El triángulo de imposible solución es el que rodea ahora al pionero caso del que informó en exclusiva LAS PROVINCIAS: la de la mujer andaluza de 47 años que ha hecho heredero de todos sus bienes al niño que dejó recién nacido en el Hospital General de Valencia.

«La solución la tiene en su mano de manera muy fácil la administración», señala Enrique Vila, el abogado que asesora a la progenitora. El letrado se refiere así a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con Mónica Oltra a la cabeza, quien posee los datos de las dos partes, de la madre y de su hijo, al ser el Consell quien se hizo cargo de la tutela del niño después de que la funcionaria lo dejase en adopción en el hospital valenciano.

El abogado pedirá en un juzgado de primera instancia de Valencia que se solicite a la conselleria que ponga en conocimiento del único descendiente de la mujer andaluza que esta le ha legado todos sus bienes. En el notario de Valencia, la progenitora también firmó un cheque como donación instantánea para el joven, que hoy tiene 23 años. Para llevar a cabo esta donación, debe llevarse a cabo antes de un año o la misma caduca.

«Me arrepentí desde el primer minuto. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero me sentía sola, presionada por toda mi familia, obligada por circunstancias sociales y personales. No conozco a mi hijo, pero siempre lo he llevado en el corazón y quiero demostrarle que lo veo como lo que es: como un hijo que quiero que tenga todos mis bienes», son algunas de las palabras que la madre lanzó en la publicación hecha por este periódico.

No sabe dato alguno

Vila asegura que el hecho de acudir al juzgado es dejar claro que la intención de la mujer andaluza no es localizar al hijo «si este no desea reencontrarse con ella, aunque ella lo esté anhelando», sino hacerle llegar los bienes y que opte por aceptarlos o no.

La mujer desconoce por completo cualquier dato de su hijo. En el testamento firmado ante notario se hizo figurar la fórmula «el niño nacido el 23 de diciembre de 1993 en el Hospital General de Valencia e hijo de...» para seguir con la identidad de la mujer. Únicamente la administración sanitaria tiene conocimiento de la identidad del hoy joven de 23 años y la relación con su madre biológica. Elena sueña con conocer a su único hijo. «Con la ley en la mano, ella no tiene derecho a saber la identidad o paradero», explica Enrique Vila. Su descendiente y beneficiario ahora de la herencia sí tiene la potestad de reclamar a la administración conocer sus orígenes y ponerse en contacto si lo desea con su progenitora. «Yo sí quiero conocerlo, es mi gran ilusión. Poder explicarle por qué lo hice y decirle que lo quiero, abrazarle, tratarle como a un hijo y asegurarle que aquí tiene a su madre», subraya la mujer de 47 años, residente en Andalucía y funcionaria de profesión.