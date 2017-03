«No conozco a mi hijo, pero lo llevo en el corazón y le dejo todos mis bienes»

23 de diciembre de 1993. Una madre soltera a da luz a su hijo en el Hospital General de Valencia. Un niño al que nunca amamantará, al que nunca arropará en la cuna, al que nunca llevará de la mano al colegio, con el que nunca llorará ni reirá. «Me arrepentí desde el primer minuto. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero me sentía sola, presionada por toda mi familia, obligada por circunstancias sociales y personales...». Así se expresa Elena, una mujer de 47 años, funcionaria y natural de Andalucía que en realidad no se llama así. Quiere mantener su identidad en el anonimato. Pero no oculta cuál es su sensación sobre lo que ocurrió aquel día, la fecha en la que dio a su hijo en adopción en el centro sanitario, y su sentir sobre el día del martes, cuando firmó en un notario de Valencia la que es su decisión: «No conozco a mi hijo, pero siempre lo he llevado en el corazón y quiero demostrarle que lo veo como lo que es: como un hijo que quiero que tenga todos mis bienes».

La mujer, acompañada del abogado Enrique Vila, firmó ayer en un notario de Valencia el testamento en vida para el que es su único hijo. En el despacho suscribió también un cheque con una donación de dinero efectiva de inmediato para el joven una vez este sea localizado. Del talón se han hecho dos copias, una depositada en la notaría y otra en poder de letrado.

«El trámite no está culminado hasta que el donatario no lo conozca y se le comunique, para lo que hay un plazo de un año», explicó Vila, quien además de letrado es hijo adoptado y a quien el gesto de la mujer «le emociona». «Se me pone la piel de gallina al conocer la historia», relata el letrado, quien ha peleado también, sin éxito, por conocer a su madre biológica.

El abogado constata que, tal y como subrayó el notario y la oficial de notaría al llevar a cabo la firma del testamento, la herencia «no tiene precedentes ni en la Comunitat ni en España».

La mujer regresó ya a su hogar en Andalucía tras llevar a cabo el trámite. Antes explicó a LAS PROVINCIAS que dio a su hijo en adopción «por circunstancias ajenas a su voluntad», la manera que tiene la mujer de explicar que su entorno familiar era muy contrario a que fuera madre veinteañera y soltera. La mujer no detalla el montante de la herencia. No es millonaria, aunque sí una «cantidad media, con varias propiedades». El benefactor, de aceptarla, no recibirá una fortuna pero sí una notable cifra de bienes.

«Cada día de mi vida he pensado en él», subraya la andaluza. El devenir de su vida es la prueba de que aquel diciembre de 1993 dejó a Elena profundamente marcada. No ha tenido más hijos. Ni siquiera ha vuelto a tener pareja estable, ni se ha casado ni formado otra familia. No hay por tanto otros herederos que puedan recibir la herencia que ella ha concedido ahora a su desconocido hijo valenciano. Únicamente un sobrino, hijo de una de sus hermanas, podría ser potencial destinatario del legado de la mujer.

«Quiero conocerlo»

La mujer desconoce por completo cualquier dato de su hijo. Ni siquiera sabe cuál es su nombre. En el testamento firmado el martes ante notario se hizo figurar la fórmula «el niño nacido el 23 de diciembre de 1993 en el Hospital General de Valencia e hijo de...» para seguir con la identidad de la mujer. Únicamente la administración sanitaria tiene conocimiento de la identidad del hoy joven de 23 años y la relación con su madre biológica.

Elena anhela conocerlo. «Con la ley en la mano, ella no tiene derecho a saber la identidad de su hijo o su paradero», explica Enrique Vila. Su único descendiente y beneficiario ahora de la herencia sí tiene la potestad de reclamar a la administración conocer sus orígenes y ponerse en contacto si lo desea con su progenitora. «Yo sí quiero conocerlo, es mi gran ilusión. Poder explicarle por qué lo hizo y decirle que lo quiero, abrazarle, tratarle como a un hijo y asegurarle que aquí tiene a su madre», subraya ella.

Pero letrado y progenitora dejan muy claro que el hecho de nombrar heredero al joven no tiene como fin último conocer la identidad de este, «sólo si él lo desea». De hecho, el nacido en Valencia tiene potestad de aceptar o no la herencia. Elena llegó a enviar una carta a través de la administración valenciana para que se la hicieran llegar a su hijo, pero este jamás la recibió, según asegura el abogado.

Sentencia del Supremo

Legalmente no hay ningún impedimento para que una madre biológica done todos sus bienes a un hijo al que dio en adopción, aunque tampoco existe precedentes previos o jurisprudencia relacionada. Una de las pocas sentencias relacionadas con los derechos hereditarios fue dictada en 2015 por el Tribunal Supremo.

El máximo órgano judicial fijó en una resolución que «la filiación adoptiva está excluida de la sucesión nobiliaria», es decir, que el hijo adoptivo de un noble no tiene, en cuanto a la herencia del título, los mismos derechos que tendría si fuera un descendiente biológico.

La sentencia señalaba que el sistema nobiliario está inspirado en el principio de consanguinidad, razón por la cual tiene prioridad para heredar el título el hermano del conde de Montalbán frente al hijo adoptivo, caso concreto sobre el que se pronunciaba. El conde otorgó por testamento al tío del demandante el título cuando no tenía hijos legítimos. Más tarde adoptó a su sobrino. Cuando el conde, Carlos Bullón, murió, solicitaron la sucesión el hermano y el sobrino adoptado.