«El Ateneo debe implicarse en defender las señas de identidad valencianas»

Carmen de Rosa seguirá al frente del Ateneo Mercantil de Valencia otros cuatro años tras ser reelegida presidenta e imponerse a la candidatura de Carmen Martorell. Reconoce estar «ilusionada» por las felicitaciones recibidas estos días y con «muchas ganas» de seguir trabajando para la institución.

¿Qué valoración hace del desarrollo y resultado electoral?

El socio ha participado mayoritariamente porque de un censo electoral con 3.200 socios con derecho a voto, han participado cerca de 2.000. Significa que la gente ha venido a votar porque le interesa el futuro del Ateneo y demuestra que la institución está viva. Eso siempre es bueno porque no queda ninguna duda respecto a las preferencias por una de las candidaturas por parte de los socios.

¿Qué mensaje quiere transmitir a los socios, que han visto como, de nuevo, las elecciones del Ateneo han acabado en el juzgado por unas horas?

Los ateneístas han estado muy preocupados y mi candidatura va a trabajar para todos los socios, los que nos han votado y los que no. Nos gustaría acercarnos a todos y que nos explicaran cuáles han sido los puntos débiles, qué no les ha gustado, etc. para incprorarlo a la gestión ordinaria. Tenemos que conocer las quejas y subsanarlas.

¿Qué proyectos quiere impulsar en el próximo mandato?

Lo primero es que ya hemos incluido en el orden del día de la asamblea extraordinaria la exención de cuotas para los mayores de 85 años con 20 años de antigüedad. Es lo primero que hemos hecho porque era una propuesta electoral y la primera medida va para los socios.

¿Qué acciones tiene previstas para este mandato?

El arreglo de la fachada, terminar con las obras de cimentación del edificio, la digitalización de los fondos pictóricos y la hemeroteca, la mejora de la sección de Música o la Escuela de Negocios porque hay que incidir en el carácter mercantil del Ateneo. Cada vez tiene mayor interés el tema de la creación de empresas entre los socios y es también una forma de atraer más gente.

¿Es fácil acceder al Ateneo? Lo pregunto porque siempre se ha asociado a un lugar elitista.

Hay lista de espera pero no somos una entidad elitista. El Ateneo es cada más atractivo para la gente por su oferta cultural, empresarial y de ocio. Hemos logrado que pierda el carácter de lugar elitista y cerrado por otro abierto, joven y con mucha oferta de servicios. Pero es verdad que hay un límite en la capacidad de socios, que es de 3.800.

¿Qué va a hacer para abrir el Ateneo a las nuevas generaciones?

Vamos a impulsar una comisión joven, dotándola de presupuesto para que hagan actividades. Además, realizamos clases de idiomas, que son muy demandadas por los hijos de los socios que se van de Erasmus y quieren preparar el idioma.

En su candidatura ha defendido una mayor vinculación con la sociedad civil y la defensa de las tradiciones valencianas. ¿En qué se va a traducir?

En seguir trabajando como hasta ahora pero, también, en implicarnos en defender las señas de identidad valencianas porque muchos socios nos lo piden.

¿Debería limitarse el mandato de los presidentes del Ateneo?

Eso deben decirlo los socios. Si tienen esa inquietud, nos lo transmitirán.

¿Qué papel deben desempeñar los ateneos en la sociedad?

Como presidenta de la Federación española, queremos implantar el estilo de Valencia: un Ateneo independiente económicamente, de criterio y de opinión y un rejuvenecimiento de los socios y juntas directivas. Para Valencia, el Ateneo debe volver a los orígenes, cuando era consultado en las cuestiones importantes de la ciudad. Debe ser un referente de la sociedad civil, que sea consultado por las administraciones públicas y que colabore con éstas en aras de la mejora de Valencia.