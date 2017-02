«Las renovables ya no tienen marcha atrás»

El investigador Avelino Corma imparte hoy una conferencia en el Club Encuentro Manuel Broseta. Corma disertará sobre «Tecnologías para cambiar el actual modelo energético». Es fundador del Instituto de Tecnología Química de la Universitat Politécnica y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

¿Las energías renovables tienen futuro?

Creo que la tendencia actual se dirige a utilizar menos los hidrocarburos fósiles (petróleo, gas, carbón...) y a introducir en el mix un mayor contenido de energía procedente de las renovables. Esto es irreversible. Existe una voluntad clara de ir en esta dirección. Nos cueste más o menos. De ello depende la sostenibilidad. Los hidrocarburos irán teniendo cada vez menos peso.

¿Los hidrocarburos fósiles tienen fecha de caducidad?

No hay ninguna duda de que se han generado desde hace muchos siglos y que llegará un día en que se terminarán.

Pero, ¿es inmediato este agotamiento?

No, no es inmediato. Podríamos hablar de muchas décadas en los que se seguirán utilizando los hidrocarburos fósiles. Pero, sin embargo, nuestra voluntad es ir hacia una economía menos basada en combustibles tradicionales.

¿Las energías renovables pueden competir ya económicamente con los hidrocarburos?

La más rentable es la hidráulica. A continuación, la eólica y después la solar. Si las renovables tienen que competir en términos puramente económicos con los hidrocarburos, lo tienen difícil. Pero hay una voluntad social de ir hacia el incremento en el uso de éstas, con los cual todo es relativo. Lo que está claro es que cada vez se utilizará un porcentaje mayor de renovables.

¿Cómo se encuentra España en el campo de las renovables?

España no está mal si consideramos el porcentaje de potencia instalada que ha alcanzado picos del 40%, cifras bastante altas. Muchas veces nos creemos que estamos peor que otros países, pero no es así.

¿En cuál de ellas se están produciendo más avances?

No nos podemos centrar en una sola. O en la solar, o en la hidroeléctrica, o en la procedente de la biomasa, o en cualquier otra. Al final la solución provendrá de una combinación de todas ellas. Lo normal sería que se produjera una combinación. No hay duda de que lo más directo sería conseguir una gran eficiencia con la solar. Sería la solución perfecta. Pero es muy difícil.

¿Cuál es el gran problema con el que se encuentran los investigadores?

No es suficiente con producir energía. Si no conseguimos almacenarla, no habremos conseguido mucho. Se puede producir mucha, pero tenemos que ser capaces de guardarla para utilizarla cuando sea necesario.

¿Cuáles son los grandes retos de los científicos hoy en día?

Conseguir una fuente de energía asequible para toda la humanidad y libre de CO2. En segundo lugar, el agua y la alimentación; la sostenibilidad en tercer lugar y, por último, la medicina, la salud.

¿Y el cambio climático?

Yo no sé si será o no en estos momentos reversible. Pero hay que continuar haciendo todo lo posible por frenarlo y revertir la situación. Y el trabajo con las renovables va en esa dirección.

Ha conseguido usted una gran cantidad de premios. ¿Aspira al Nobel?

No sueño con el Nobel. Hay mucha gente muy buena trabajando en el mundo.