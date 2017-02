Joan Ribó anuncia que el Ayuntamiento de Valencia consigue un superávit de 42 millones de euros tras 2016

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento de Valencia ha conseguido un superávit de 42 millones de euros tras el ejercicio de 2016, por eso ha explicado que el Ayuntamiento está "haciendo bien las cosas" y que mañana se reunirá con representantes de distintos municipios en Madrid para intentar presionar al Gobierno y al ministro Cristóbal Montoro para que levante las restricciones a los ayuntamientos. Según ha explicado el alcalde, mientras que el Estado "tiene un déficit anual con un porcentaje que la Unión Europea le ha dicho que no puede permitir, somos muchos los ayuntamientos grandes q a pesar de tener superávit no nos dejan invertir en las cosas necesarias de Valencia".

Joan Ribó ha explicado que se necesita que se levante el veto para que puedan invertir en apartados como el alquiler de viviendas, la creación de ocupación y en servicios sociales para que la gente no esté viviendo en la calle y también en la alimentación. Según Ribó, "tenemos niveles sociales graves pero no nos dejan aumentar las cuotas de contrataciones de personas para policías, economistas o maestros". En este sentido ha explicado que se puede dar la circunstancia que se pueden construir colegios pero no contratar a los maestros necesarios para el funcionamiento del centro. Por eso apuntan que van a seguir reivindicando el papel de los ayuntamientos ante el Ministerio de Hacienda.