Un macrobotellón llena de basura y orines Benimaclet pese a las protestas vecinales

valencia. «A las siete de la mañana quedaba gente todavía de botellón». El portavoz de la asociación vecinal de Benimaclet, Paco Guardeño, se lamentaba ayer del tremendo efecto del macrobotellón registrado unas horas antes en las calles del barrio, en la parte del casco viejo, con un rastro de basura, orines y desperdicios de todo tipo.

Las brigadas de la contrata de limpieza trabajaron desde primera hora de la mañana, aunque Guardeño dijo que es una pena «pagar con los impuestos de todo estas cosas». El macrobotellón provocó escándalos y ruidos durante toda la noche y madrugada, con cientos de vecinos sin poder pegar ojo.

«Por este tipo de situaciones se creó hace tiempo Benimaclet Descansa», recordó Guardeño, en alusión a la plataforma que reúne varias entidades y que fomenta a través de redes sociales y otras iniciativas el derecho al descanso de los vecinos del barrio.

El sábado por la tarde se celebraron carnavales por las calles del barrio, aunque la impresión es que la noche iba a ser tranquila, dado que el Ayuntamiento había denegado el permiso para una verbena. «La pidieron en la plaza de la Iglesia y después en el campo de fútbol del Sporting de Benimaclet, pero no lo autorizaron», indicó.

Pero eso no quitó fuerza a la fiesta, que se desparramó por varias calles. Guardeño señaló que no tienen constancia de más presencia policial. «Es posible que estuvieran en la mascletà del paseo de la Alameda», aventuró. El caso es que los escándalos no menguaron durante toda la noche y madrugada.

Benimaclet es una de las zonas más problemáticas en el botellón. El Consistorio se ha comprometido a un aumento de las denuncias, aunque eso no es suficiente para frenar la lacra del botellón, con efectos similares a lo que sucede en otros barrios de la ciudad.

Guardeño cuestionó también el carnaval que se celebró el sábado, la tercera edición de un desfile que «tuvo cortadas las calles Dolores Marqués y Emilio Baró desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche». A los problemas de tráfico se añadieron los posteriores por el botellón, aunque esto último no estuvo organizado. El carnaval congregó a unos 3.000 participantes, además del público que contempló los bailes y grupos de música de entidades americanas, en un desfile multicolor y multicultural.

Los residentes, como la plataforma Benimaclet Descansa, han denunciado la ocupación de parcelas agrícolas cercanas al barrio, en la parte de la ronda norte, para terminar el botellón callejero, incluso con algunas alquerías.

La Federación de Vecinos ya se ha mostrado contraria a la bajada de multas por el consumo de alcohol en la calle. Como publicó este periódico, las sanciones tramitadas por el Ayuntamiento descendieron el pasado año prácticamente a un tercio del balance del ejercicio anterior, pese a que el problema continúa muy presente en todos los barrios.