Marzà vuelve a rectificar y mantendrá la limitación para elegir colegio en Valencia

La Conselleria de Educación rectificará su postura inicial sobre Valencia ciudad y no apostará por reducir las zonas de escolarización, la división en distritos que resulta fundamental en la admisión de alumnos. Así lo transmitió ayer la representante de la administración autonómica en la comisión sobre el Mapa Escolar de la capital, en la que participaban diferentes miembros del Consejo Escolar Municipal. Según varios de los asistentes, dijo que la posición del departamento será la misma que la del Ayuntamiento, contrario a minorar las zonas, y que la del órgano consultivo, donde hay mayoría en este sentido.

El criterio es distinto al que hace unas semanas trasladó por escrito el director territorial de Valencia, Santiago Estañán, a la postre uno de los máximos responsables de la planificación educativa de la conselleria, a la concejala de Educación y presidenta del Consejo Escolar, María Oliver. «Te adjunto una propuesta de zonificación de las áreas de influencia de la ciudad de Valencia para el proceso de escolarización del curso 2017-2018», reza el documento, que añade que «se trata de hacer una distribución de las áreas de influencia que dé una mejor respuesta a las demandas de escolarización especialmente en los distritos con una mayor densidad de población».

En síntesis, se abogaba por pasar de 21 zonas a siete en Infantil y Primaria y de diez a cuatro en ESO y Bachillerato. En la práctica, permitía que cada área incluyera más centros, por lo que las familias tendrían más opciones de elegir, pues sumarían el máximo de puntos por proximidad en cada uno de ellos en caso de baremación. En el escrito también se apuntaba la idea de mantener una reunión de coordinación «para fijar la petición a presentar y defender en el Consejo Escolar».

Fuentes de la comisión explicaron que la representante autonómica argumentó que el escrito de Estañán, que se acompañaba de un informe técnico con los problemas detectados en la última admisión, no se había interpretado correctamente. «Nos han dicho que sólo era una idea por si el consejo optaba por modificar las zonas», señaló uno de los miembros consultados. Por la mañana, desde la conselleria matizaban que sólo se trataba de un documento interno de trabajo no oficial. Incluso se llegó a explicar a algún participante que estaba incompleto, de ahí que se hubiera generado confusión. Lógicamente, los argumentos esgrimidos no convencieron al sector crítico de la comisión. «El giro es una rectificación en toda regla porque el pulso lo ha ganado el Ayuntamiento», dijo uno de consejeros que estuvo presente.

Cabe recordar que el decreto de admisión da la potestad de establecer las zonas a la conselleria, no al consejo escolar, al que sí se le pide un pronunciamiento. Es decir, quien tiene la última palabra es la administración autonómica. Y en este caso, ha optado por sumarse a la tesis municipal, que desde el principio ha sido contraria a la reducción. Ayer volvió a quedar clara por parte de la concejala María Oliver, quien argumentó que no hay datos que acrediten la necesidad de cambiar.

Para más inri, en el último pleno del Consejo Escolar celebrado el día 9 no se habló de malentendidos, documentos incompletos o trabajos internos. Es más la convocatoria que recibieron los consejeros era clara e incluía el siguiente punto del orden del día: «Presentación para el estudio y posterior convocatoria de la comisión del Mapa Escolar, si procede, de la propuesta de zonificación de áreas para la escolarización del 2017-2018 de la Conselleria de Educación». Es decir, se desprendía que el planteamiento era oficial, sin margen a la interpretación.

Posturas divergentes

En cuanto a las posturas enfrentadas en el grupo de trabajo, desde la Federación Católica de Padres de Alumnos se defendió una vuelta al distrito único, mientras que el sindicato Fsie, mayoritario en la privada concertada, abogaba por una distribución similar a la del polémico informe. También hubo representantes de los titulares de centros que defendían un cambio que evitara la excesiva parcelación, mientras que desde Fampa Valencia, CC. OO. PV o la administración municipal se optó por continuar con las zonas vigentes. También la autonómica, lógicamente, se sumó a este frente.

Desde la secretaría de la comisión del Mapa Escolar explicaron ayer que en el acta se indicó que el grupo de trabajo no consideraba oportuno aplicar cambio alguno en las zonas, por lo que consideraron que no será necesario que la posición sea refrendada por el Consejo Escolar en pleno, pues esta se desprendía del debate que se produjo ayer. La interpretación no convence a los defensores de la reducción, que ya han anunciado que presentarán escritos particulares plasmando su rechazo a esta conclusión.