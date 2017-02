Malestar en Lo Rat Penat por la decisión de Fuset de excluirlos de la comisión de la Unesco

valencia. Como un jarro de agua fría. Así ha sentado a la institución de Lo Rat Penat que el gobierno tripartito le haya dejado fuera de la comisión de seguimiento del Patrimonio de la Humanidad de las Fallas.

La junta de gobierno se reunió para tratar el asunto y el malestar en la directiva es más que evidente. De hecho, quieren exigir que se reconsidere y se les integre en la comisión.

Aseguran que por respeto a la institución centenaria que siempre ha estado al lado de las comisiones, se merecen estar en la comisión.

No logran entender es por qué se les ha apartado cuando fueron uno de los colectivos que junto con instituciones como la Universitat de València, el Colegio de la Seda o el gremio de artistas, entre otros, estuvieron respaldando la candidatura de las Fallas en el expediente remitido a París. Consideran que su labor preservando la literatura fallera en valenciano habrá aportado más de un granito a la consecución del reconocimiento de la Unesco.

Desde Lo Rat Penat mantienen que si eran integrantes del expediente, no tiene sentido que les aparten. Señalan que es una constante persecución. Detallan que el alcalde, Joan Ribó, se quejaba esta semana de que pidió una reunión al presidente Mariano Rajoy hace un mes y que no le ha recibido y ellos matizan, que le solicitaron una reunión hace dos años y siguen sin respuesta.

También recuerdan que las fallas ya han salido en los dos últimos años en diversas ocasiones en defensa de Lo Rat Penat, en concreto, dos veces para pedir que se pongan los versos de Ampar Cabrera y para que no la Junta Central Fallera no creara un concurso paralelo de llibrets.

También han tenido el apoyo de los vicentinos, que por mayoría decidieron que el jurado de los altares lo siguiera integrando Lo Rat Penat.

Apuntan que el expediente lo inició el PP en 2011 y argumentan que la propuesta que lanzó este partido para crear la comisión incluía una lista abierta y no excluyente.

Ayer, en el pleno, el concejal del grupo popular, Félix Crespo, denunció que no entendía por qué se habían incluido entidades «como la Federación de Vecinos y la associació d'Estudis Fallers, que no estamos en contra, pero no Lo Rat Penat, que potencia desde hace más de un siglo la literatura fallera escrita en lengua propia. Es una mesa política porque sí está el concejal».

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, contestó eludiendo responsabilidades, que la culpa fue del grupo popular. «Si quería que esa entidad apareciera lo tenía fácil. Haberla propuesto. Es su mal de conciencia», dijo.

Desde el grupo popular opinaron que es Fuset el que tiene la responsabilidad de asegurarse de que estaban todos los colectivos que debían.

Pere Fuset indicó que a pesar de que no estén en esa mesa, «tendremos la máxima responsabilidad con los colectivos que no están representados para que tengan la información oportuna».