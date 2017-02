«Utilizan Valencia como laboratorio de ideas para quebrar la libertad religiosa»

Suprimir las referencias al hecho religioso apartándolo de su presencia pública, así como «intentar acabar con la libertad religiosa» e incluso con «todo el sistema actual» son a juicio de Francisco Vázquez, exalcalde socialista de La Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede, las pretensiones del Ayuntamiento de Valencia con las decisiones que ha ido adoptando en cuestiones relacionadas con la Iglesia.

Vázquez visitó ayer la ciudad para pronunciar una conferencia sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Universidad Católica y ante preguntas de los medios de comunicación previas a su intervención consideró que de Valencia se está haciendo «un laboratorio de ideas en el que «se están experimentando medidas tendentes a quebrar el principio de libertad religiosa y, sobre todo, lo que la Transición consiguió».

Vázquez no dudó en calificar de «preocupante» la situación que rodea a las decisiones del Consistorio en relación con la Iglesia y al referirse a la intención de cobrar el IBI aseguró que «es un brindis al sol». A esta consideración añadió que ese impuesto no «puede ser modificado ni por ayuntamientos ni por autonomías. Es competencia exclusiva de las Cortes Generales».

El exembajador hizo hincapié en la necesidad de pronunciarse sobre estas cuestiones para «desmontar muchas falacias que permanentemente se dan desde instituciones políticas acerca del papel y función de la Iglesia católica en España achacándole falsamente que goza de privilegios inexistentes». Aclaró que ofrecer respuestas a esas afirmaciones que se van asentando «como verdades» entre la opinión pública era la intención que le acercó al foro al que fue invitado por la UCV.

En el «laboratorio de ideas» al que se refirió Vázquez al describir las decisiones del Consistorio que preside Joan Ribó, el exdirigente socialista entiende que no sólo se «experimenta» con cuestiones relacionadas con la libertad religiosa. El ámbito cultural no queda ajeno a esa forma de actuar: «Si lo combinas con las posiciones que toman respecto a la lengua y cultura común de los españoles y a la unidad del país, ya tienes el cóctel formado» en un camino que tiene como punto de llegada «cambiar el sistema actual de convivencia».

Ante los medios de comunicación explicó que su conferencia se iba a desarrollar sobre cuarto puntos. El primero la vigencia y origen de los acuerdos con la Santa Sede, el pago del IBI por parte de la Iglesia, la voluntariedad que se da en el pago del IRPF y por qué debe mantenerse la ley de Libertad Religiosa.

Al referirse a las peticiones de ayuntamientos como el de Valencia de derogar el concordato entre el Estado y la Santa Sede señaló que le «sorprende el nivel de ignorancia a veces ilimitado; es una malicia peligrosa que pone en evidencia el nivel cultural de quienes nos dirigen».

En cuanto al cobro del IBI, cuya modificación para que se cobre a determinados edificios de la Iglesia el Ayuntamiento aprobó una moción para trasladarlo al Congreso, el exembajador lamentó que en los planteamientos se «alude únicamente a la Iglesia. Se busca discriminarla negativamente, incurrir en lo que se acusa. Las demás instituciones religiosas, los partidos políticos, las federaciones deportivas ¿van a seguir exentas o no van a seguir exentas. O va a ser la Iglesia católica la única que tiene que pagar». Añadió que «la Iglesia paga lo que tiene que pagar, que son aquellas propiedades afectadas por la Ley de Sociedades como cualquier otra institución no lucrativa».

Conciertos educativos

El análisis de la situación llevó a Vázquez a hablar también de que el principio de «libertad religiosa se está conculcando» en cuestiones relativas «a la educación, la libertad de culto en la idea de imponer desde el poder una ideología determinada en materia de género, concepto de familia y, sobre todo suprimiendo otro derecho fundamental, el de objeción de conciencia».

Insistió en que desde la Transición estas situaciones no se habían producido en España donde la Iglesia «desarrolló su papel y su función con normalidad y tranquilidad con gobiernos de UCD, con muchos años de gobierno de izquierdas con el PSOE, cuando se lograron avances fundamentales, sobre todo uno como es la educación concertada. Y en gobiernos de centro derecha como el del PP».

A ello añadió la sorpresa que le causa que hoy «autoridades vinculadas al PSOE no es que vayan en contra de la Iglesia, es que van en contra de las políticas y de las disposiciones y las leyes establecidas por gobiernos socialistas».

Otro asunto sobre el que detuvo su atención el expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias fue la moción de laicidad aprobada por el Consistorio de la capital en el apartado referido a la retirada de los símbolos religiosos en espacios públicos.

También mostró su rechazo ante esta cuestión porque con ello «se intenta quebrar una situación de convivencia y tolerancia que hay en España; hasta ahora, los símbolos religiosos no se les han impuesto a nadie». Analizó el símbolo de la cruz que «representa principios aceptados por los no creyentes. No sé si el Ayuntamiento de Valencia también pretende suprimir la cruz de la bandera inglesa o del escudo del Madrid».