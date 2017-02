La Defensora del Pueblo insiste en los cambios en la EMT

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha enviado una carta al Ayuntamiento de Valencia en la que exige al Consistorio que le informe de por qué decidió cambiar el recorrido de las líneas 11 y 8 tras recibir la denuncia de un vecino residente en el norte de la ciudad.

La queja en cuestión hace referencia a las modificaciones del trazado de la línea 11, cuya parada en la calle Pintor Salvador Vilar, junto al centro de especialidades, se ha trasladado a la calle Almazora. «Ahora se obliga a los peatones a cruzar puntos peligrosos para coger el autobús», lamenta el vecino en la queja remitida a la Defensora del Pueblo. El grupo municipal popular se puso ayer junto a estos vecinos. Alberto Mendoza añadió que la denuncia alude también «a que con la citada modificación, las personas invidentes ya no son autónomas puesto que ya no pueden coger el autobús en la calle Pintor Vilar, ya que no existen paredes para guiarse. Indica también que la línea 8 ha quedado cortada por la mitad obligando a realizar un transbordo para llegar al Hospital La Fe, incrementando notablemente el recorrido».

Mendoza insitió en que el recorte de estas líneas y de muchas otras han sido denunciadas reiteradamente por el grupo municipal popular y que esto ha supuesto un «tijeretazo» al transporte público urbano en Valencia.

El edil apuntó además que su grupo «seguirá planteando iniciativas ante el Ayuntamiento y las instituciones competentes en materia de transporte para detener y revertir los recortes impuestos por el delegado de la movilidad al transporte público en Valencia, con la connivencia del resto de socios del tripartito», tal como manifestó ayer el concejal Mendoza.