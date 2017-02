El Consell achaca a la falta de personal que haya 30.000 dependientes sin ayuda

Al cierre del pasado ejercicio, y según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la Comunitat se contabilizaban 16.605 dependientes con el derecho a recibir una prestación reconocido pero que, en ese momento, todavía no la habían percibido. A ellos se suman otros 14.779 posibles dependientes que habían presentado la solicitud para que se reconozca su situación como dependiente, pero que todavía no habían sido valorados. Por tanto, la autonomía terminó el ejercicio con más de 31.000 personas que aspiraban a una de las ayudas reconocidas en la normativa.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, achacó ayer esta situación a la falta de personal que arrastra la Administración autonómica y que, a su juicio, conlleva lentitud en la tramitación de los expedientes en el ámbito de la dependencia. En esta línea, reconoció que «todavía queda mucho por hacer para llegar a todas las personas que lo necesitan», pero reiteró su compromiso de «seguir trabajando para conseguirlo». Así, recordó la apuesta de la conselleria por dar competencias a los ayuntamientos para la atención a la dependencia, por lo que las valoraciones se llevarán a cabo a través de los servicios sociales municipales.

Desde su departamento, por su parte, resaltaron que en este último año se ha incrementado en un 19,25% el número de personas atendidas, con 8.325 nuevos beneficiarios, pasando de los 43.239 de finales de 2015 a los 51.564 de este último ejercicio. Además, resumieron que en los últimos 20 meses, se han incorporado al sistema más de 22.000 personas y que, en la actualidad, son ya 54.173 los dependientes que están recibiendo la prestación que le ha sido asignada. Por tanto, y según estas cifras, en menos de dos meses habría aumentado la cantidad de beneficiarios en 2.609 personas. Sin embargo, sobre los datos ofrecidos por el ministerio, desde la conselleria indicaron que no están actualizados, ya que el Gobierno central va con retraso en el registro de las gestiones realizadas desde las comunidades autónomas.

Oltra realizó ayer estas declaraciones en la inauguración de la exposición '10 años de lucha en defensa de la Ley de Autonomía Personal y Personas en Situación de Dependencia' organizada por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, y que puede visitarse en el pabellón de entrada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València hasta el 3 de marzo.

Por su parte, la coordinadora de las plataformas por la Ley de Dependencia de la Comunitat, María Carmen Prats, lamentó que la Comunitat «aún está en el furgón de cola del Estado español» en cuanto aplicación de la ley. Prats insistió en que hay en la región «más de 20.000 personas en el limbo de la dependencia, que no tienen acceso a ningún servicio y no han entrado en el sistema», además de 9.000 solicitudes nuevas, por lo que «30.000 personas en total no reciben este servicio».

Responsabilidad patrimonial

La vicepresidenta Oltra aprovechó el acto para anunciar que la conselleria comenzará a tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial de las personas que han fallecido durante el mes de febrero sin haber podido ingresar en el sistema de atención a la dependencia, a la vez que trabaja con las reclamaciones interpuestas por los familiares de aquellos usuarios que murieron en el último año sin haber recibido la ayuda, y a los que se les ha informado por carta de que tenían este derecho.

Asimismo y después de que finalice la tramitación de la responsabilidad patrimonial, Igualdad procederá a devolver de oficio el copago de 2014 de los cuidadores no profesionales, «que son las cantidades que se pueden calcular desde la conselleria», apuntó Oltra.