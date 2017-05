«Se traspasa más en Ruzafa al pasar el efecto llamada»

Diego Infante, presidente de la asociación de hosteleros de Ruzafa, tiene su negocio seguramente en la zona cero de las quejas vecinales por el ruido de las terrazas. «Yo no tengo, pero el problema se resolvería cumpliendo la normativa. Sin más». Los empresarios, asegura, son los primeros interesados en que haya un mayor control de los establecimientos por parte de la Policía Local. «Lo hemos pedido al Ayuntamiento, pero dicen que les falta personal», comenta.

La situación actual del barrio de moda en la hostelería de la ciudad es de cierto terremoto. Infante niega que abran más locales de ocio, como aseguran entidades como Russafa Descansa.

«Son traspasos y es porque ha pasado como ocurre siempre. El efecto llamada ha pasado y es como una marea», al indicar que hay negocios que no han sobrevivido. «Me da mucha rabia cuando alguien dice que necesita trabajar de lo que sea, aunque sea de camarero», critica para reivindicar la dignidad de un sector donde hay muchos 'paracaidistas' a la espera de una oportunidad que siempre no llega. Por último recuerda que la solución es que las patrullas policiales pasen en hora punta de las terrazas, para separar las legales de las que no cumplen con la licencia.