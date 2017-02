Agricultores de Campanar alertan de los saqueos nocturnos en la huerta

«No vienen precisamente en bicicleta para llevarse dos lechugas o un melón, sino en furgoneta para saquear toda la cosecha». Pep Benlloch, presidente de la asociación de vecinos de Campanar, alertó ayer del incremento inusual de robos producidos en la huerta que limita con Mislata y Paterna, la misma que se logró recuperar hace apenas unos años después de que conociera con el triste sobrenombre del 'híper de la droga' por ser la mayor zona de venta de estupefacientes de la ciudad.

Esta situación ya ha sido informada al Ayuntamiento, destacó el dirigente vecinal, al que se le ha pedido que destine más patrullas de la Policía Local, con el fin de detectar a los ladrones y evitar hurtos. No obstante, la única solución viable de muchos agricultores ha sido la de «quedarse hasta las once de la noche vigilando los campos, dentro de las furgonetas para no pasar frío».

La zona afectada se llama Partida de Dalt, una de las más bellas del municipio para los amantes de los paisajes agrícolas. Acequias, caminos de tierra, alquerías protegidas, chimeneas de una industria incipiente que aprovechaba la fuerza del agua del río Turia, todo ha sido protegido en el Plan General con la máxima calificación.

Pero esa salvación sobre un plano, después de años de una recalificación pendiente que coincidió con la venta masiva de droga, no se produce en la realidad. «En las fiestas de Campanar celebradas hace poco era uno de los temas de conversación en todos los corros, los robos han crecido mucho», dijo.

Es el reverso del desarrollo de los campos. «Desde hace dos años ya no queda nada en barbecho», aseguró el dirigente vecinal. La prolongación de la avenida Pío Baroja junto al muro del cementerio municipal hasta la conexión con Maestro Rodrigo sí que mantiene un tramo de campos en desuso, pendientes de su reurbanización. El resto está en plena actividad agrícola.

Junto a los campos se encuentra la parcela donde la empresa concesionaria del Bioparc, Rain Forest Valencia, ha presentado al Ayuntamiento una propuesta para construir un parque acuático, además de restaurar un grupo de alquerías.

La superficie afectada rondará los 25.000 metros cuadrados, para completar una de las parcelas pendientes de desarrollo. Quedará otra entre la colina del parque de Cabecera y el acceso a las taquillas del zoo. Benlloch criticó la demora en la rehabilitación de las alquerías, consideradas entre las más valiosas de la ciudad por los expertos.

«Allí vivían familias que cultivaban las tierras de alrededor. Personas que sufrieron una expropiación pese a que después no se hizo nada». En los últimos años, se han sucedido las ocupaciones ilegales pese al tapiado de puertas y ventanas que reiteraba la concesionaria.

Este conjunto rural quedará como un centro de formación, una especie de antesala al parque acuático. Benlloch matizó que todavía está pendiente de estudio por la asociación de vecinos, aunque consideró que la propuesta de un camping municipal «es más atractiva y útil».

La iniciativa tiene pendiente el proyecto, explicó el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, además de una tramitación que se prevé larga y donde hará falta incluso el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La intención es que el parque esté abierto todo el año, tras una inversión de al menos 12 millones de euros. Entre otras cuestiones, el Consistorio debe decidir la edificabilidad posible que tiene la empresa en el recinto.