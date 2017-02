Comerciantes de Colón denuncian que el carril bici dificulta el acceso de clientes

Las caras de sorpresa de los conductores que giran hacia la calle Colón desde el Palacio de Justicia, y aún no han visto las obras del carril bici, dan paso a otras de desconcierto al no encontrar las plazas de aparcamiento de la ORA que antes existían, no poder girar hacia la calle Jorge Juan en busca de uno de los parkings de la zona y descubrir que sólo existen dos carriles de circulación, lo que complica el tráfico en algunos momentos del día.

Una situación provocada por las obras de ejecución del anillo ciclista de la ronda interior, que el Ayuntamiento prevé que finalicen antes de que acabe el mes. Las críticas son variadas pero comerciantes, vecinos y conductores coincidieron ayer en destacar las dificultades de acceso y que cada vez resulta más complejo circular por el centro histórico.

Así lo apuntaba Juan Manuel Sánchez, uno de los conductores que, aprovechando que el carril bici aún no está operativo, estacionó el coche unos minutos mientras su mujer realizaba unas gestiones en un banco de esta vía. «Por si no fuera poco con las obras al acceder por la plaza Tetuán, ahora esto. Es desesperante venir al centro en coche, pero es que tampoco tenemos buenas conexiones con los autobuses», lamentó mientras de reojo miraba el retrovisor por si algún policía se acercaba al tiempo que lamentaba que se haya suprimido la ORA.

Precisamente los establecimientos consultados lamentaron que al eliminar esos puestos para ubicar el carril bici y crear una zona paralela a éste para el estacionamiento de motos, se hace más complicado el acceso de algunos clientes que se desplazan en taxi o que algún familiar los lleva en coche, se detiene y bajan. «Si paran el coche, o el taxi, unos segundos para que baje alguna persona del vehículo, provocan atascos y ya está el lío montado», indicó el propietario de una tienda de ropa, que reconoció que la mayoría de las quejas proceden de la gente más mayor.

Pequeñas retenciones

Opinión que comparten en una tienda de complementos, donde las dependientas señalan que se ha convertido en habitual que se generen pequeñas retenciones, especialmente por las mañanas. «No sabemos qué pasará cuando lleguen periodos de más ajetreo, como las primeras semanas de rebajas o la compras navideñas», señalaron.

El giro suprimido hacia Jorge Juan desde Colón es otro de los puntos criticados, tanto por comerciantes como por conductores, debido a la falta de información sobre este cambio y a que muchos vehículos aprovechaban ese punto para dejar al pasaje y buscar aparcamiento. El 'daño colateral' lo ha recibido la calle Hernán Cortés, que es la que deben coger los coches para dirigirse a la galería comercial Jorge Juan o al Mercado de Colón, por lo que también se genera gran densidad de tráfico en esta calle al coincidir el giro con un paso de peatones.

Algunos de los establecimientos también se quejaron de la reducción el espacio para la carga y descarga aunque desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Ensanche se aseguró que siguen los mismos puntos y que incluso se ha ganado algún metro más. Asimismo, indicaron que no tienen ninguna queja hacia el desarrollo actual del anillo ciclista en Colón.

Por su parte, los vecinos lamentaron la pérdida de las plazas de aparcamiento aunque desde el Ayuntamiento recordaron que no llega a la veintena y que por las noches sí que está permitido estacionar a todo tipo de vehículos. En este sentido, insistieron en que el Consistorio trabaja para bajar las motos a la calzada atendiendo a una reivindicación de los comerciantes, que pidieron aceras libres para los peatones.

Desde el grupo municipal popular, el concejal Alberto Mendoza reclamó al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que realice «mejoras en el transporte público para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos, ya que son muchas las quejas que recibimos».