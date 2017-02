«El Ayuntamiento tiene una gestión decepcionante y están descoordinados»

La asociación Amics del Carme presentó el pasado jueves al concejal de Actividades, Carlos Galiana, un informe gráfico que demuestra que «las terrazas de bares y restaurantes y mobiliario de lo más variopinto invaden calles, plaza y jardines públicos impidiendo el paso a peatones, degradando el patrimonio histórico y haciendo la vida imposible a los residentes», dijeron fuentes de la entidad.

El encuentro es el siguiente paso tras otro celebrado con el alcalde Joan Ribó, donde el resultado fue «decepcionante, dado que se limitó a decir que estudiaría la situación, pese a que le entregamos todo tipo de información».

Entre las demandas señalaron la exigencia de un «funcionamiento más transparente y cercano a los vecinos, que ven cómo día a día las terrazas invaden el centro histórico degradando el entorno y la convivencia». También hicieron saber al edil la petición a la comisión de quejas y sugerencias de la «lista completa de locales afectados por la zona acústicamente saturada, indicando si ocupan la vía pública y cuánto, el aforo permitido y la licencia. En la reunión pudimos constatar el incumplimiento generalizado de la ordenanza municipal, una gestión pésima y que sigue reinando la descoordinación».

En la reunión con Galiana, las mismas fuentes precisaron que le habían pedido «explicaciones sobre por qué no se atienden ni se contestan las denuncias de los vecinos que sufren esta invasión que cuando no les impide entrar en sus casas, no les deja dormir».