Ramón-Llin critica el gasto de señalizar con pintura las zonas para contenedores

La concejal del grupo popular, María Ángeles Ramón-Llin criticó ayer que «es asombrosa la decisión de la delegación de Gestión de Residuos Sólidos de señalizar con una pintura verde chillón en el suelo, las zonas en las que hay varios contenedores».

Ramón-Llin observó que no «se entiende que tras las demandas de los vecinos de todos los barrios, de aumentar la limpieza y el baldeo en las calles, se dediquen a gastar el dinero en semejantes tonterías».

La edil mantuvo que el «incremento presupuestario que hay este año para limpieza, es para utilizar en aquello que demanda la ciudadanía, no en inventos absurdos. Esa no es la participación que anuncian, pero que no practican».

Además esa pintura en la calzada, entendió que genera «un peligro para los ciudadanos, ya que puede generar resbalones y caídas, como sucede muchas veces en los pasos cebra de las calles».