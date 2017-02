Psicosis con el radar de la V-30

¿A 100 o a 60? ¿A qué velocidad me va a saltar el radar? Preguntas que se hacen los conductores que cada día pasan por la V-30 en sentido Puerto de Valencia. Y es que unas obras han hecho que varíe la señal vertical que indica el límite de rapidez. De la señal convencional (fondo blanco) que marcaba 100 se ha pasado ahora a otra de de fondo amarillo que señala 60. Y han llegado las dudas. Junto con los atascos diarios por el volumen de vehículos en este vial, no son pocas las ocasiones que las colas se alargan justo en ese punto por los frenazos para bajar la velocidad y evitar la multa.

¿Pero el radar está adaptado a la nueva señal? ¿Si paso a más de 60 se disparará el radar? Son 40 kilómetros por hora de diferencia y la psicosis para evitar sanciones aumenta. Han sido varios los lectores de LAS PROVINCIAS que han hecho llegar sus dudas sobre si ha variado el sensor a la baja o se mantiene en los 100. Fuentes del Centro de Gestión de Tráfico no desvelan esta circunstancia, pero sí insisten en que la velocidad máxima en ese punto concreto es la que marca la señal, sea la habitual o la de obras, y esté ajustado o no el radar a los 60 kilómetros por hora que luce en este momento. Es más, resaltan que si el detector no se activa al pasar el vehículo, un agente de la Guardia Civil sí podría sancionar al conductor al incumplir la velocidad máxima permitida.