Grezzi se autoinculpa por grabarse con el móvil mientras circulaba en bici

Se revolvió el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, cuando este diario publicó en primicia un vídeo en el que se grababa con el móvil mientras circulaba por el carril bici. Llegó a asegurar que la denuncia del vídeo por los grupos de la oposición «era cosa de extrema derecha». Pero finalmente ha acabado pagando. Grezzi abonó ayer la multa impuesta por la Policía Local de Valencia, 200 euros. Abonó, eso sí, cien euros por acogerse a la reducción del 50% por pronto pago de la sanción.

Fuentes de la concejalía que dirige Grezzi explicaron que el edil se autoinculpó cuando recibió el informe de la Policía Local. Según las mismas fuentes, este documento determinaba que no había sido posible identificar a Grezzi en el vídeo. Lo cierto es que en la grabación no se ve el edil con el teléfono en la mano mientras va en bici, aunque la sombra le delata. Cuando recibió ese informe, Grezzi decidió, siempre según las mismas fuentes, reconocer su participación en los hechos, por los que nunca ha pedido perdón en público y por los que el PP llegó a pedir que fuera apartado de la concejalía de Movilidad Sostenible o reprobado en un pleno.

En ese momento, la policía sancionó a Grezzi por 200 euros. Todo parece indicar que se le multó por circular sin prestar atención a la circulación, que acarrea una sanción de hasta 200 euros. La policía le habría multado con la sanción más alta, que el concejal decidió pagar ayer mismo, cuando la recibió, para acogerse a la reducción del 50% que conlleva pagar una multa de tráfico antes de 20 días. La decisión del edil llama la atención porque sobre el vídeo aseguró que era «una cosa de extrema derecha», aunque siempre se mostró partidario de abonar la multa si la concejalía de Procedimiento Sancionador y la Policía Local así lo consideraban necesario, como finalmente ha sido. En este sentido también se manifestó el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que aseguró que el concejal está sometido a la ley «como yo o cualquier otro ciudadano».

El concejal Grezzi se grabó, el pasado día de Nochevieja, circulando por el carril bici y en dirección contraria durante la inauguración «oficiosa» del tramo entre las torres de Quart y el puente de las Artes, frente al IVAM. En el vídeo, que ayer aún se podía consultar en la página personal de Grezzi en una red social, se graba el rostro y luego toma imágenes del resto del recorrido, con una mano en el manillar y otra en el teléfono móvil.

La oposición critica el retraso

La oposición criticó ayer que el concejal Grezzi pague la multa únicamente cuando le ha llegado de la Policía Local y que no haya pedido perdón públicamente. El concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza lamentó que el edil haya tenido que esperar al dictamen de la policía para pagar la sanción, «cuando lo normal habría sido abonarla y decir, sí, he sido yo, en el momento en el que LAS PROVINCIAS lo publicó, el pasado cinco de enero, y no esperarse hasta que llega el informe de la Policía Local».

En el mismo sentido se manifestó el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, que aseguró que la diferencia entre Grezzi y cualquier otra persona que comete una infracción es que él «lo grabó y lo colgó en Facebook». «Me preocupan sus conductas y su manera de funcionar, que en cierto modo parece que se crea por encima del bien y del mal», lamentó Estellés, que insistió en que los concejales «deben ser ejemplares: Ponerse al servicio de los demás es inherente a nuestro trabajo y con ciertas actitudes me crea la sospecha evidente de que Grezzi no piensa así».

Estellés lamentó, además, que el concejal de Movilidad Sostenible «no quiera trabajar de la mano de la oposición en un asunto como la movilidad». «Muchas veces nos hemos encontrado con un muro en nuestras proposiciones, no ha aceptado nada», explicó, para insistir que entre otras cuestiones ha propuesto una comisión técnica que investigue el cambio de sentido de Barón de Cárcer, que ya ha provocado siete atropellos y un muerto. «Grezzi no quiere hacer cosas cogidos de la mano», matizó el edil.