Comerciantes del Marítimo exigen a Galiana un plan para dinamizar las tiendas

El Marítimo y en especial el Cabanyal-Canyamelar han sufrido estos años la degradación urbanística y social de sus calles y los vecinos y comerciantes hace tiempo que están reclamando al Ayuntamiento de Valencia que mueva ficha y dinamice estos barrios.

Desde la asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (Acipmar) quieren recordar al concejal de Comercio, Carlos Galiana, que ya hace un año que solicitaron la creación de unas ayudas específicas para reflotar los comercios y están a la espera de medidas. «Por la particular situación que hemos vivido necesitamos de forma urgente ayudas por un lado, para rehabilitar comercios ya existentes, pero también para incentivar la apertura de locales», explica Paco Ortega, presidente de Acipmar.

Y es que calles como Barraca o Escalante eran un referente comercial hasta hace una década y ahora son unos pocos los que resisten con las persianas levantadas. Añaden que esta medida tendría que ir acompañada de una campaña de diferenciación del comercio del Marítimo. «Sabemos que estos meses en el Consistorio se han centrado en potenciar los mercados municipales, pero es urgente que se pase a la acción en el Marítimo», añade Ortega.

Este colectivo ha querido dar ejemplo y, por eso, prepara la inauguración de una sede social en la calle Barraca 105 cruce con la avenida Mediterráneo donde, como explica Ortega, se harán las reuniones de los 130 asociados; desayunos de negocios y actividades de apoyo a emprendedores, entre otros. «Hemos habilitado un espacio co-working donde cuatro profesionales podrán tener su oficina, entre ellos, una guía turística y un asesor energético. Y habrá un escaparate para que los comercios muestren sus productos», añade Paco Ortega.

A pesar de que las administraciones disponen de más de 500 propiedades en el Cabanyal, el Consistorio no ha cedido ninguno de los locales a Acipmar, ya que al no ser asociación cultural no han encontrado la fórmula legal para hacerlo.

Otra de las ideas que lanzan es crear un plan estratégico de turismo y que el Ayuntamiento haga una ruta que una el paseo marítimo, la Marina Real y los museos «porque tenemos una historia muy rica y se puede hablar de la gastronomía propia, de la vida de los pescadores, de la Casa dels Bou, del mercado y de la singularidad de los comercios», añade Ortega.