El Ayuntamiento baja las motos de las aceras a la calzada en la calle Colón

En la mañana del viernes los motoristas que acudieron a la calle Colón se encontraron con nuevas zonas de aparcamiento para sus vehículos. El Ayuntamiento de Valencia ha creado más de 200 nuevas plazas de estacionamiento que serán de uso exclusivo para las motos durante el día –de 07:30 horas a 22:00 horas–, y de uso compartido junto a los coches por las noches. El objetivo, según el gobierno municipal, es acabar con “la acumulación masiva de motocicletas estacionadas en la acera”.

“La verdad es que es la primera noticia que tengo, no me parece mal; hemos aparcado toda la vida en aceras anchas, porque si son estrechas sabíamos que no podíamos, y teníamos dudas sobre qué iba a pasar al poner el carril bici, porque no había zona para las motos e iba a ser complicado; si la solución es motos por la mañana y coches por la noche, no me parece mal”, opinó Vicente Yagüe, trabajador de la zona y conductor de motocicleta.

“Vengo todos los días al centro porque trabajo aquí, y hasta ahora aparcaba la moto en la acera, frente a mi oficina; aquí había unas pocas plazas de motos, pero eran pocas y siempre estaban llenas; veo que han ampliado la zona de aparcamiento, así que por mí genial”, señaló Álex Plazas.

“Ayer por ejemplo, que aún no estaban inauguradas estas plazas, había muchas más motos aparcadas –señala la acera–; yo creo que la gente ya ha empezado a aparcar la moto en las nuevas plazas”, agregó.

También se han creado nuevas zonas de carga y descarga. “Vengo aquí todos los días, y como siempre las zonas de carga y descarga están llenísimas, y el día a día es luchar e intentar encontrar hueco para hacer la carga lo más rápido posible”, comentó José Ramón Palomares, repartidor habitual de esta zona. “Como esto aún no se ha inaugurado, está vacío, pero en el momento en que inauguren esto, habrá gritos y de todo un poco”, añadió.